Кто поддержал решение Путина о выдвижении на выборы президента в 2024 году

Матвиенко, Рогов, Турчак, Шаманов и Кондратьев поддержали Путина на выборах-2024

08 декабря 2023 в 17:16 Размер текста - 17 +

По словам Рогова, у Путина есть поддержка от огромного числа граждан Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Выборы президента России в 2024 году Многие российские политики поддерживают Владимира Путина в его выдвижении на президентские выборы в 2024 года. В частности, поддержку ему оказывают председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. А также председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко и многие другие. URA.RU приводит список политических деятелей, которые поддерживают Владимира Путина. Председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов «Владимир Владимирович является не просто Президентом России, а национальным лидером», — написал Рогов в своем telegram-канале . Он добавил, что Путин пользуется абсолютной поддержкой огромного числа граждан России. Председатель Совфеда РФ Валентина Матвиенко «Я уверена, что заявление Владимир Владимирович делал, опираясь, прежде всего, на реальный запрос россиян, учитывая их волю и настрой», — заявила она в своем telegram-канале. Она добавила, что уже само решение нынешнего президента РФ пойти на выборы является для россиян ответом на многие вопросы. А также дополнительной гарантией развития и сохранения РФ в качестве социального и справедливого государства. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев «Это хорошая новость. Поддерживаю решение Владимира Владимировича Путина», — написал он в своем telegram-канале . Губернатор добавил, что с помощью руководства такого сильного президента Россия будет процветать. А также сохрани свое лидерство в качестве независимой и самодостаточной державы. Герой России генерал Владимир Шаманов «Он наш национальный лидер. Он лидер мирового масштаба и нам не надо пытаться чего-то там изображать, а надо идти вместе с ним», — передает его слова telegram-канал «Вы слушали маяк». Генерал добавил, что вместе с таким лидером нужно совершать подвиги. В таком случае Россия будет лучшей мировой державой. Российская журналистка Маргарита Симоньян «Выдвижение Путина — плохая новость для тех, кто устраивал тотализаторы для приемников», — написала она в telegram-канале . Для россиян, добавила Симоньян, это хорошая новость. Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак «Решение нашего Лидера Владимира Владимировича Путина об участии в президентской кампании и его массовая поддержка на выборах — станут нашей общей Победой», — заявил он в своем telegram-канале . Также он открыто поддержал стремление президента переизбраться. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Многие российские политики поддерживают Владимира Путина в его выдвижении на президентские выборы в 2024 года. В частности, поддержку ему оказывают председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов. А также председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко и многие другие. URA.RU приводит список политических деятелей, которые поддерживают Владимира Путина. «Владимир Владимирович является не просто Президентом России, а национальным лидером», — написал Рогов в своем telegram-канале. Он добавил, что Путин пользуется абсолютной поддержкой огромного числа граждан России. «Я уверена, что заявление Владимир Владимирович делал, опираясь, прежде всего, на реальный запрос россиян, учитывая их волю и настрой», — заявила она в своем telegram-канале. Она добавила, что уже само решение нынешнего президента РФ пойти на выборы является для россиян ответом на многие вопросы. А также дополнительной гарантией развития и сохранения РФ в качестве социального и справедливого государства. «Это хорошая новость. Поддерживаю решение Владимира Владимировича Путина», — написал он в своем telegram-канале. Губернатор добавил, что с помощью руководства такого сильного президента Россия будет процветать. А также сохрани свое лидерство в качестве независимой и самодостаточной державы. «Он наш национальный лидер. Он лидер мирового масштаба и нам не надо пытаться чего-то там изображать, а надо идти вместе с ним», — передает его слова telegram-канал «Вы слушали маяк». Генерал добавил, что вместе с таким лидером нужно совершать подвиги. В таком случае Россия будет лучшей мировой державой. «Выдвижение Путина — плохая новость для тех, кто устраивал тотализаторы для приемников», — написала она в telegram-канале. Для россиян, добавила Симоньян, это хорошая новость. «Решение нашего Лидера Владимира Владимировича Путина об участии в президентской кампании и его массовая поддержка на выборах — станут нашей общей Победой», — заявил он в своем telegram-канале. Также он открыто поддержал стремление президента переизбраться.