В депздраве ХМАО раскрыли количество югорчан со СПИД

За год в Югре зарегистрировали 213 пациентов со СПИД

10 декабря 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

С 1994 года в округе было зарегистрировано 5 тысяч случаев СПИД Фото: Денис Моргунов © URA.RU В 2023 году в Югре было зарегистрировано 213 пациентов, у которых ВИЧ перешел в стадию синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД). Об этом корреспонденту URA.RU сообщила главврач «Центра профилактики и борьбы со СПИД» Аксана Ушакова. «За весь период регистрации случаев ВИЧ-инфекции в автономном округе с 1994 года было зарегистрировано 5281 случаев установления стадии СПИД, из них в 2023 году у 213 пациентов», — привела статистику Ушакова. Уточняется, что СПИД регистрируется у пациента с вирусом иммунодефицита человека в том случае, когда из-за разрушенной иммунной системы организм человека захватывают инфекционные заболевания. Индикаторами развития СПИДа могут быть: пневмоцистная пневмония, токсоплазмоз головного мозга, туберкулез, как легочный, так и внелегочный, онкологические заболевания и другие. По словам Ушаковой, продлить жизнь пациенту со СПИД можно с помощью антиретровирусной терапии (АРТ). Схема терапии с противовирусными препаратами назначается каждому человеку индивидуально. Лекарства для терапии поступают в ХМАО по федеральному и по региональному бюджетам. «Очень важно, чтоб сам пациент был заинтересован в лечении, имел мотивацию и приверженность посещать врача-инфекциониста и исполнять все рекомендации по диспансерному наблюдению и лечению», — заключила главврач окружного «Центра СПИД». Ранее URA.RU писало о том, что в Ханты-Мансийском округе проживает 16 700 человек с ВИЧ-инфекцией — каждый 104 югорчанин заражен. При этом самая неблагоприятная эпидобстановка в Урае, Мегионе, Пыть-Яхе и Березовском районе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2023 году в Югре было зарегистрировано 213 пациентов, у которых ВИЧ перешел в стадию синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД). Об этом корреспонденту URA.RU сообщила главврач «Центра профилактики и борьбы со СПИД» Аксана Ушакова. «За весь период регистрации случаев ВИЧ-инфекции в автономном округе с 1994 года было зарегистрировано 5281 случаев установления стадии СПИД, из них в 2023 году у 213 пациентов», — привела статистику Ушакова. Уточняется, что СПИД регистрируется у пациента с вирусом иммунодефицита человека в том случае, когда из-за разрушенной иммунной системы организм человека захватывают инфекционные заболевания. Индикаторами развития СПИДа могут быть: пневмоцистная пневмония, токсоплазмоз головного мозга, туберкулез, как легочный, так и внелегочный, онкологические заболевания и другие. По словам Ушаковой, продлить жизнь пациенту со СПИД можно с помощью антиретровирусной терапии (АРТ). Схема терапии с противовирусными препаратами назначается каждому человеку индивидуально. Лекарства для терапии поступают в ХМАО по федеральному и по региональному бюджетам. «Очень важно, чтоб сам пациент был заинтересован в лечении, имел мотивацию и приверженность посещать врача-инфекциониста и исполнять все рекомендации по диспансерному наблюдению и лечению», — заключила главврач окружного «Центра СПИД». Ранее URA.RU писало о том, что в Ханты-Мансийском округе проживает 16 700 человек с ВИЧ-инфекцией — каждый 104 югорчанин заражен. При этом самая неблагоприятная эпидобстановка в Урае, Мегионе, Пыть-Яхе и Березовском районе.