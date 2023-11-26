26 ноября 2023
25 ноября 2023
24 ноября 2023

В ХМАО назвали города, где самая тревожная ситуация с заражением ВИЧ

В Урае, Мегионе, Пыть-Яхе самый высокий процент ВИЧ-инфицированного населения
© Служба новостей «URA.RU»
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Обсуждение в офисе проекта "Чтобы жить". Екатеринбург, тест на вич по слюне
На данный момент на территории округа проживает 16 700 ВИЧ-положительных югорчан Фото:

В Ханты-Мансийском округе проживает 16 700 человек с ВИЧ-инфекцией — каждый 104 югорчанин заражен. При этом самая неблагоприятная эпидобстановка в Урае, Мегионе, Пыть-Яхе и Березовском районе. Об этом сообщили в публикации на сайте окружного депздрава.

«В регионе проживает 16 700 человек с диагнозом „ВИЧ-инфекция“, инфицирован каждый 104 житель. На конец октября текущего года зарегистрировано 585 новых случаев ВИЧ-инфекции. Наиболее неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости складывается в Урае, Мегионе, Пыть-Яхе и Березовском районе. В этих населенных пунктах пораженность населения составляет более 1,2%», — рассказали в публикации на сайте.

При этом специалисты в области здравоохранения ХМАО отмечают, что с 2019 года по округу снизились темпы инфицирования ВИЧ-инфекцией. Кроме того, продолжают снижаться показатели смертности и летальности носителей заболевания.

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В Ханты-Мансийском округе проживает 16 700 человек с ВИЧ-инфекцией — каждый 104 югорчанин заражен. При этом самая неблагоприятная эпидобстановка в Урае, Мегионе, Пыть-Яхе и Березовском районе. Об этом сообщили в публикации на сайте окружного депздрава. «В регионе проживает 16 700 человек с диагнозом „ВИЧ-инфекция“, инфицирован каждый 104 житель. На конец октября текущего года зарегистрировано 585 новых случаев ВИЧ-инфекции. Наиболее неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости складывается в Урае, Мегионе, Пыть-Яхе и Березовском районе. В этих населенных пунктах пораженность населения составляет более 1,2%», — рассказали в публикации на сайте. При этом специалисты в области здравоохранения ХМАО отмечают, что с 2019 года по округу снизились темпы инфицирования ВИЧ-инфекцией. Кроме того, продолжают снижаться показатели смертности и летальности носителей заболевания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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