В ХМАО назвали города, где самая тревожная ситуация с заражением ВИЧ

В Урае, Мегионе, Пыть-Яхе самый высокий процент ВИЧ-инфицированного населения

27 ноября 2023 в 11:23 Размер текста - 17 +

На данный момент на территории округа проживает 16 700 ВИЧ-положительных югорчан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ханты-Мансийском округе проживает 16 700 человек с ВИЧ-инфекцией — каждый 104 югорчанин заражен. При этом самая неблагоприятная эпидобстановка в Урае, Мегионе, Пыть-Яхе и Березовском районе. Об этом сообщили в публикации на сайте окружного депздрава. «В регионе проживает 16 700 человек с диагнозом „ВИЧ-инфекция“, инфицирован каждый 104 житель. На конец октября текущего года зарегистрировано 585 новых случаев ВИЧ-инфекции. Наиболее неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости складывается в Урае, Мегионе, Пыть-Яхе и Березовском районе. В этих населенных пунктах пораженность населения составляет более 1,2%», — рассказали в публикации на сайте. При этом специалисты в области здравоохранения ХМАО отмечают, что с 2019 года по округу снизились темпы инфицирования ВИЧ-инфекцией. Кроме того, продолжают снижаться показатели смертности и летальности носителей заболевания.

В Ханты-Мансийском округе проживает 16 700 человек с ВИЧ-инфекцией — каждый 104 югорчанин заражен. При этом самая неблагоприятная эпидобстановка в Урае, Мегионе, Пыть-Яхе и Березовском районе. Об этом сообщили в публикации на сайте окружного депздрава. «В регионе проживает 16 700 человек с диагнозом „ВИЧ-инфекция“, инфицирован каждый 104 житель. На конец октября текущего года зарегистрировано 585 новых случаев ВИЧ-инфекции. Наиболее неблагоприятная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости складывается в Урае, Мегионе, Пыть-Яхе и Березовском районе. В этих населенных пунктах пораженность населения составляет более 1,2%», — рассказали в публикации на сайте. При этом специалисты в области здравоохранения ХМАО отмечают, что с 2019 года по округу снизились темпы инфицирования ВИЧ-инфекцией. Кроме того, продолжают снижаться показатели смертности и летальности носителей заболевания.