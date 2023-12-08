Жители тюменского ЖК замерзают в своих квартирах из-за промерзших окон

В ЖК комфорт-класса окна покрыты снегом изнутри Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Жители тюменского ЖК «Андерсен Парк» массово жалуются на промерзающие окна в квартирах, из-за чего в помещениях очень холодно. Об этом в беседе с URA.RU рассказала одна из жильцов ЖК комфорт-класса.

«Уже несколько дней дома невозможно находиться без теплой одежды, хотя батареи на максимуме. Окна промерзают, лед и снег на рамах изнутри. Застройщик 4D отправляет к гарантийщикам, но те готовы прийти не раньше, чем в 18-22 числах декабря. Вот такой у нас ЖК комфорт-класса. Сторонние специалисты говорят, что дело в качестве стеклопакетов — они самые дешевые», — рассказала URA.RU жительница «Андерсен Парка».

Проблема с окнами коснулась многих жильцов жилого комплекса. В пресс-службе компании 4D прокомментировали ситуацию. По словам застройщика, к ним обратились уже 47 собственников.

«Приняты в работу обращения по факту продувания и промерзания оконных конструкций в пяти многоквартирных жилых домах. Все заявления оперативно отрабатываются гарантийной службой: организованы осмотры, по результатам которых составляются акты и устанавливаются причины промерзания, а также осуществляется регулировка оконных конструкций для исключения продувания», — рассказали в компании.

По словам застройщика проблему должны решить регулировка окон и замена уплотнительных резинок. Также причина может быть в том, что жильцы квартир устанавливают радиаторы на малую мощность.

«При первых признаках промерзания оконных конструкций убедительно рекомендуем проверить уровень отопления регулируемых радиаторов. В случае дальнейшего промерзания — направить заявление в гарантийную службу застройщика», — отметили в 4D.