Пермяк жестоко расправился со своей знакомой посреди дороги

Житель Пермского муниципального округа зарезал свою знакомую. Преступный план он осуществил посреди дороги между двумя населенными пунктами. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.
«Установлено, что 52-летний пермяк решил убить свою знакомую. Для этого он пригласил девушку поехать в другой населенный пункт. По пути остановил машину, вывел жертву на дорогу и нанес ей 20 ударов ножом, после чего сбежал с места преступления. От полученных травм девушка скончалась на месте, ее тело обнаружили местные жители на следующее утро. Погибшей был 21 год», — рассказали в ведомстве.
Правоохранителям удалось установить личность пермяка, он был задержан и помещен в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело. Сейчас ведется расследование.
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