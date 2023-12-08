Пермяк жестоко расправился со своей знакомой посреди дороги

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Февральские морозы. Сургут, зима, дорога, мороз, холод
Чтобы убить свою знакомую, преступник повез жертву в другой район Фото:

Житель Пермского муниципального округа зарезал свою знакомую. Преступный план он осуществил посреди дороги между двумя населенными пунктами. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю.

«Установлено, что 52-летний пермяк решил убить свою знакомую. Для этого он пригласил девушку поехать в другой населенный пункт. По пути остановил машину, вывел жертву на дорогу и нанес ей 20 ударов ножом, после чего сбежал с места преступления. От полученных травм девушка скончалась на месте, ее тело обнаружили местные жители на следующее утро. Погибшей был 21 год», — рассказали в ведомстве.

Правоохранителям удалось установить личность пермяка, он был задержан и помещен в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело. Сейчас ведется расследование.

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Житель Пермского муниципального округа зарезал свою знакомую. Преступный план он осуществил посреди дороги между двумя населенными пунктами. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Пермскому краю. «Установлено, что 52-летний пермяк решил убить свою знакомую. Для этого он пригласил девушку поехать в другой населенный пункт. По пути остановил машину, вывел жертву на дорогу и нанес ей 20 ударов ножом, после чего сбежал с места преступления. От полученных травм девушка скончалась на месте, ее тело обнаружили местные жители на следующее утро. Погибшей был 21 год», — рассказали в ведомстве. Правоохранителям удалось установить личность пермяка, он был задержан и помещен в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело. Сейчас ведется расследование.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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