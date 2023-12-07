07 декабря 2023

«Бизнес-успех» провел крупнейшую встречу предпринимателей ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На мероприятии участвовало более 700 представителей бизнеса Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) подвели итоги пятой региональной премии «Бизнес-успех». Ожидаемое и популярное мероприятие охватило более 700 участников бизнес-сообщества Ямала, рассказали в пресс-службе администрации города.

«За пятилетнюю историю мероприятие стало одним из популярных и ожидаемых для предпринимателей округа. Более 700 участников, 57 победителей регионального и 5 — федерального уровня, 40 реализованных проектов, сумма оказанной поддержки — более 120 миллионов рублей», приводит слова первого замгубернатора ЯНАО Александра Калинина официальный telegram-канал администрации Нового Уренгоя.

Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов отметил, рост интереса инвесторов к городу. «Город интересен для инвесторов — за три последних города в экономику инвестировано порядка 20 миллиардов рублей, реализовано 240 проектов <…> на поддержку предпринимателей за три года направлено более 57 миллионов рублей», — подчеркнул Воронов.

В этом году в конкурсе приняли участие более 250 предпринимателей, 13 из них стали победителями. Они будут представлять свои бизнес-проекты и Ямал на финале в Москве.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) подвели итоги пятой региональной премии «Бизнес-успех». Ожидаемое и популярное мероприятие охватило более 700 участников бизнес-сообщества Ямала, рассказали в пресс-службе администрации города. «За пятилетнюю историю мероприятие стало одним из популярных и ожидаемых для предпринимателей округа. Более 700 участников, 57 победителей регионального и 5 — федерального уровня, 40 реализованных проектов, сумма оказанной поддержки — более 120 миллионов рублей», приводит слова первого замгубернатора ЯНАО Александра Калинина официальный telegram-канал администрации Нового Уренгоя. Мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов отметил, рост интереса инвесторов к городу. «Город интересен для инвесторов — за три последних города в экономику инвестировано порядка 20 миллиардов рублей, реализовано 240 проектов <…> на поддержку предпринимателей за три года направлено более 57 миллионов рублей», — подчеркнул Воронов. В этом году в конкурсе приняли участие более 250 предпринимателей, 13 из них стали победителями. Они будут представлять свои бизнес-проекты и Ямал на финале в Москве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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