В Екатеринбурге женщина замертво упала в торговом центре

В екатеринбургском торговом центре «Кировский Люкс» днем 8 декабря замертво упала пожилая женщина. Вместе с ней был муж, сообщили очевидцы происшествия.
«Женщина упала прямо в ТЦ на Уралмаше. С ней был муж, он общался с врачами скорой помощи, которые диагностировали смерть пенсионерки», — пишет Е1.RU, ссылаясь на очевидцев.
Факт гибели женщины подтвердили URA.RU в СУ СКР по Свердловской области. Следователи осмотрят место происшествия, а тело погибшей отправят на судмедэкспертизу для выяснения точной причины смерти. По предварительной информации, смерть пожилой женщины не носит криминального характера, добавил агентству глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
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