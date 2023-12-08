В Екатеринбурге женщина замертво упала в торговом центре

08 декабря 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

ЧП произошло в ТЦ «Кировский Люкс» на Уралмаше (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В екатеринбургском торговом центре «Кировский Люкс» днем 8 декабря замертво упала пожилая женщина. Вместе с ней был муж, сообщили очевидцы происшествия. «Женщина упала прямо в ТЦ на Уралмаше. С ней был муж, он общался с врачами скорой помощи, которые диагностировали смерть пенсионерки», — пишет Е1.RU, ссылаясь на очевидцев. Факт гибели женщины подтвердили URA.RU в СУ СКР по Свердловской области. Следователи осмотрят место происшествия, а тело погибшей отправят на судмедэкспертизу для выяснения точной причины смерти. По предварительной информации, смерть пожилой женщины не носит криминального характера, добавил агентству глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

В екатеринбургском торговом центре «Кировский Люкс» днем 8 декабря замертво упала пожилая женщина. Вместе с ней был муж, сообщили очевидцы происшествия. «Женщина упала прямо в ТЦ на Уралмаше. С ней был муж, он общался с врачами скорой помощи, которые диагностировали смерть пенсионерки», — пишет Е1.RU, ссылаясь на очевидцев. Факт гибели женщины подтвердили URA.RU в СУ СКР по Свердловской области. Следователи осмотрят место происшествия, а тело погибшей отправят на судмедэкспертизу для выяснения точной причины смерти. По предварительной информации, смерть пожилой женщины не носит криминального характера, добавил агентству глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.