В Екатеринбурге женщина замертво упала в торговом центре

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Торговый центр «Стрекоза». Курган, торговый центр, вход запрещен, тц, вход закрыт, ограничительная лента, посетители тц, вход в тц
ЧП произошло в ТЦ «Кировский Люкс» на Уралмаше (архивное фото) Фото:

В екатеринбургском торговом центре «Кировский Люкс» днем 8 декабря замертво упала пожилая женщина. Вместе с ней был муж, сообщили очевидцы происшествия.

«Женщина упала прямо в ТЦ на Уралмаше. С ней был муж, он общался с врачами скорой помощи, которые диагностировали смерть пенсионерки», — пишет Е1.RU, ссылаясь на очевидцев.

Факт гибели женщины подтвердили URA.RU в СУ СКР по Свердловской области. Следователи осмотрят место происшествия, а тело погибшей отправят на судмедэкспертизу для выяснения точной причины смерти. По предварительной информации, смерть пожилой женщины не носит криминального характера, добавил агентству глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.

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В екатеринбургском торговом центре «Кировский Люкс» днем 8 декабря замертво упала пожилая женщина. Вместе с ней был муж, сообщили очевидцы происшествия. «Женщина упала прямо в ТЦ на Уралмаше. С ней был муж, он общался с врачами скорой помощи, которые диагностировали смерть пенсионерки», — пишет Е1.RU, ссылаясь на очевидцев. Факт гибели женщины подтвердили URA.RU в СУ СКР по Свердловской области. Следователи осмотрят место происшествия, а тело погибшей отправят на судмедэкспертизу для выяснения точной причины смерти. По предварительной информации, смерть пожилой женщины не носит криминального характера, добавил агентству глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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