Песков объяснил интерес зарубежных стран к арабскому турне Путина

Песков: многие государства следили за арабским турне Путина

08 декабря 2023 в 18:50 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков отметил, что Россия активно развивает отношения с теми странами, которые этого хотят Фото: Владимир Андреев © URA.RU Многие страны мира пристально следили за арабским турне президента России Владимира Путина, потому что РФ активно развивает отношения с теми, кто этого хочет. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. «[Поездка Путина в страны арабского мира] стала предметом пристального внимания для многих государств в мире, особенно для государств окружающего региона — это вполне естественно, поскольку Россия активно развивает отношения со странами, которые проявляют заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничеств», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит telegram-канал «Известий». Он отметил, что ОАЭ и Саудовская Аравия — это те страны, с которыми полноформатно развиваются отношения. Путин накануне впервые с 2019 года посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию. Одним из ключевых вопросов стал рынок нефти. Ведь именно эти две страны помогли РФ справиться с потолком в 60 долларов за баррель. Более подробно — в материале URA.RU. Сам Путин отмечал, что отношения РФ и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень, пишет RT.

Многие страны мира пристально следили за арабским турне президента России Владимира Путина, потому что РФ активно развивает отношения с теми, кто этого хочет. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков. «[Поездка Путина в страны арабского мира] стала предметом пристального внимания для многих государств в мире, особенно для государств окружающего региона — это вполне естественно, поскольку Россия активно развивает отношения со странами, которые проявляют заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничеств», — заявил Дмитрий Песков, его слова приводит telegram-канал «Известий». Он отметил, что ОАЭ и Саудовская Аравия — это те страны, с которыми полноформатно развиваются отношения. Путин накануне впервые с 2019 года посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию. Одним из ключевых вопросов стал рынок нефти. Ведь именно эти две страны помогли РФ справиться с потолком в 60 долларов за баррель. Более подробно — в материале URA.RU. Сам Путин отмечал, что отношения РФ и ОАЭ вышли на беспрецедентно высокий уровень, пишет RT.