Пациентка БСМП попросила помощи в соцсетях из-за холода в палате Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганцы жалуются на холод в палатах больницы скорой медицинской помощи, где промерзли окна. Пациентка больницы попросила помощи, написав о проблеме в курганском паблике в соцсети «ВКонтакте».

«В данный момент нахожусь в первой городской больнице в нейрохирургическом отделении после операции. В отделении и палатах холодно, спим в одежде и под двумя одеялами, батареи холодные, в окна задувает. Температура воздуха 13 градусов. Просим оказать содействие в решении данного вопроса. От холода страдают не только пациенты, но и персонал. Просим срочной помощи!» — написала Наталья Зорина в группе «Курган|ЧП и ДТП|Сегодня (24/7)».

Автор отмечает, что пациенты боятся получить простудные заболевания. В редакцию URA.RU также поступила информация о холоде в палатах инфекционной больницы. Пациенты рассказали, что окна в больнице промерзли и покрылись льдом, их заложили одеялами, включают обогреватели.

В департаменте здравоохранения Курганской области на запрос URA.RU ответили, что по факту, изложенному в посте, проведена проверка. «Тепловизором проверена температура воздуха в палатах нейрохирургического отделения КБСМП, которая по состоянию на 14 часов составила19,4 градуса. Отмечается возможное незначительное снижение температуры теплоносителями в связи с тем, что на некоторых участках трубопровода отсутствует изоляция», — говорится в сообщении. БСМП направила обращение коммунальщикам.

Что касается промерзания окон, то частично замену окон провели летом 2023 года. «В планах на 2024 год — проведение ремонта устаревших оконных конструкций, не рассчитанных на аномально холодную погоду», — подчеркнули в депздраве. О ситуации в инфекционной больнице в ведомстве не уточнили.

В пресс-службе Курганской генерирующей компании (КГК) URA.RU ответили, что КБСМП получает теплоноситель от 17 центрального теплового пункта. «Параметры теплоносителя соответствуют температурному графику. Тепловая сеть на поликлинику имеет целостную тепловую изоляцию. Инспектора по контролю качества для комиссионного обследования не вызывали, жалоб от администрации учреждения не поступало», — уточнили в КГК. Специалисты КГК свяжутся с ответственным за тепло сотрудником больницы и проведут проверку в индивидуальном тепловом пункте БСМП. В Курганской области 7—9 декабря в отдельных районах ожидается сильный мороз в -40-42 градусов.

В Курганской больнице скорой медицинской помощи промерзли окна, пациенты жалуются на холод в палатах Фото: Группа «Курган|ЧП и ДТП|СЕГОДНЯ (24/7)», «ВКонтакте», https://vk.com/kurgan.siti

Поддерживать температуру в больнице пытаются дополнительными одеялами и обогревателями Фото: Группа «Курган|ЧП и ДТП|СЕГОДНЯ (24/7)», «ВКонтакте», https://vk.com/kurgan.siti

В Курганской областной инфекционной больнице также промерзли окна Фото: предоставил читатель URA.RU