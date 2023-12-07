В Курганскую область придет потепление после 11 декабря

Курганцам следует приготовиться к аномальным холодам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области ожидается незначительное потепление после 11 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте Курганского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, а также на сайте Гидрометцентра России.

«Снижение температуры начнется с 12 декабря. Тогда температура воздуха днем достигнет показателя в -22 градуса. Ночью этот показатель будет на том же уровне», — указано на сайте Гидрометцентра России.

На сайте также сообщается, что 13 декабря температура воздуха поднимается до -25 градусов днем.Курганский ЦГМС отмечает, что аномально холодная погода ожидается по 11 декабря. 7—9 декабря в отдельных районах Курганской области ожидается сильный мороз в -40 градусов.

Между тем, на сайте GISMETEO указано, что холода, наоборот, продлятся до 12 декабря. По информации с сервиса, потепление начнется с 13 по 16 декабря. Именно в этот период, сообщают синоптики, температура изменится с -27 до -13 градусов днем. Наиболее холодная ночь, по данным сайта, ожидается 12 декабря — -28 градусов.

Также своим прогнозом поделился синоптик-любитель Илья Винштейн. В своей группе «Погода 45 — погода в Кургане» в социальной сети «Вконтакте» он также написал, что наиболее холодным днем в регионе станет 12 декабря, где температура ночью достигнет -39 градусов. Наибольший показатель днем будет 11 декабря — -32 градуса. Также Винштейн сделал прогноз на 8 декабря. «Днем -30, -32, ночью и утром -36, -38. В утренние часы падение ощущаемой до -42 градусов. Средний риск переохлаждения и обморожения открытых участков кожи в течение 10—30 минут. Температура ниже нормы на 22 градуса», — указано в посте группы.

Ранее URA.RU писало, что МЧС предупредило курганцев об аномальном холоде до -40 градусов. Жителям порекомендовали сократить время пребывания на свежем воздухе.

В Курганской области ожидают незначительное потепление Фото: скрин сайта Гидрометцентра России

Пик аномального холода придется на 12 ноября Фото: скрин сайта Гидрометцентра России

Синоптик-любитель Винштейн сделал прогноз погоды в Кургане на пять дней Фото: группа «Погода 45 — погода в Кургане» в соцсети «ВКонтакте»