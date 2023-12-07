Губернатор ЯНАО вручил госнаграды в преддверии Дня героев Отечества

В Салехарде (ЯНАО) глава региона Дмитрий Артюхов встретился с ямальскими участниками военной спецоперации и ветеранами войны. Губернатор вручил мужчинам государственные награды, сообщает пресс-служба окружного правительства.
«Дмитрий Артюхов пообщался с участниками СВО и ветеранами боевых действий и вручил госнаграды. В преддверии Дня героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря, в Салехарде состоялась встреча главы региона с ветеранами спецоперации, а также общественниками, которые занимаются отправкой гуманитарной помощи на передовую», — говорится в сообщении.
Орденом Мужества был награжден Иван Пурунгуй из поселка Тазовский. Медали «За храбрость» II степени вручили новоуренгойцу Андрею Драч и жителю Шурышкарского района Василию Лонгортову.
Ранее URA.RU сообщило о награждении медалями ветеранов боевых действий десятерых жителей Салехарда (ЯНАО). Глава города Алексей Титовский наградил шестерых волонтеров военной спецоперации.
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