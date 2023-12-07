07 декабря 2023

Губернатор ЯНАО вручил госнаграды в преддверии Дня героев Отечества

Дмитрий Артюхов вручил государственные награды участникам СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Дмитрий Артюхов встретился с участниками СВО Фото:

В Салехарде (ЯНАО) глава региона Дмитрий Артюхов встретился с ямальскими участниками военной спецоперации и ветеранами войны. Губернатор вручил мужчинам государственные награды, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Дмитрий Артюхов пообщался с участниками СВО и ветеранами боевых действий и вручил госнаграды. В преддверии Дня героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря, в Салехарде состоялась встреча главы региона с ветеранами спецоперации, а также общественниками, которые занимаются отправкой гуманитарной помощи на передовую», — говорится в сообщении.

Орденом Мужества был награжден Иван Пурунгуй из поселка Тазовский. Медали «За храбрость» II степени вручили новоуренгойцу Андрею Драч и жителю Шурышкарского района Василию Лонгортову.

Ранее URA.RU сообщило о награждении медалями ветеранов боевых действий десятерых жителей Салехарда (ЯНАО). Глава города Алексей Титовский наградил шестерых волонтеров военной спецоперации.

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В Салехарде (ЯНАО) глава региона Дмитрий Артюхов встретился с ямальскими участниками военной спецоперации и ветеранами войны. Губернатор вручил мужчинам государственные награды, сообщает пресс-служба окружного правительства. «Дмитрий Артюхов пообщался с участниками СВО и ветеранами боевых действий и вручил госнаграды. В преддверии Дня героев Отечества, который отмечается в России 9 декабря, в Салехарде состоялась встреча главы региона с ветеранами спецоперации, а также общественниками, которые занимаются отправкой гуманитарной помощи на передовую», — говорится в сообщении. Орденом Мужества был награжден Иван Пурунгуй из поселка Тазовский. Медали «За храбрость» II степени вручили новоуренгойцу Андрею Драч и жителю Шурышкарского района Василию Лонгортову. Ранее URA.RU сообщило о награждении медалями ветеранов боевых действий десятерых жителей Салехарда (ЯНАО). Глава города Алексей Титовский наградил шестерых волонтеров военной спецоперации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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