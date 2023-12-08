Губернатор Махонин встретился с пермскими участниками СВО и юнармейцами

08 декабря 2023 в 19:38 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин посетил Соликамск Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с участниками СВО, семьями героев Отечества и юнармейцами. Встреча состоялась в рамках визита Махонина в Соликамск. Об этом сообщается на официальном сайте краевого правительства. Беседа проходила в формате «встречи поколений» в Соликамске. Мероприятие было приурочено ко Дню героев Отечества, который отмечается 9 декабря. Участники встречи поговорили о воинской службе, гражданском долге, а также рассказали о своей роли в патриотическом воспитании. «Пермский край всегда был опорой для Российской державы. Убежден, что со школьной скамьи необходимо прививать любовь к стране, рассказывать о подвигах защитников Отечества, привлекать молодежь к участию в патриотических акциях и мероприятиях», — подчеркнул глава региона. Махонин пообщался с учителем, который после возвращения с СВО работает в школе учителем технологии. Он рассказал губернатору, что ученики в его школе уже интересуются патриотическим воспитанием. В школе для этого были организованы внеурочные занятия. Юнармеец объединения «Камские витязи» Сергей Новиков рассказал, что вместе с друзьями они занимаются военно-патриотическим воспитанием и подготовкой к службе в армии.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с участниками СВО, семьями героев Отечества и юнармейцами. Встреча состоялась в рамках визита Махонина в Соликамск. Об этом сообщается на официальном сайте краевого правительства. Беседа проходила в формате «встречи поколений» в Соликамске. Мероприятие было приурочено ко Дню героев Отечества, который отмечается 9 декабря. Участники встречи поговорили о воинской службе, гражданском долге, а также рассказали о своей роли в патриотическом воспитании. «Пермский край всегда был опорой для Российской державы. Убежден, что со школьной скамьи необходимо прививать любовь к стране, рассказывать о подвигах защитников Отечества, привлекать молодежь к участию в патриотических акциях и мероприятиях», — подчеркнул глава региона. Махонин пообщался с учителем, который после возвращения с СВО работает в школе учителем технологии. Он рассказал губернатору, что ученики в его школе уже интересуются патриотическим воспитанием. В школе для этого были организованы внеурочные занятия. Юнармеец объединения «Камские витязи» Сергей Новиков рассказал, что вместе с друзьями они занимаются военно-патриотическим воспитанием и подготовкой к службе в армии.