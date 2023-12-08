08 декабря 2023

Сотрудники ДПС спасли водителя на трассе Сургут-Салехард в аномальный мороз

© Служба новостей «URA.RU»
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Автомобильная парковка. Курган, гаи, гибдд, инспектор дпс, дпс, зима
Автоинспекторы вызвали эвакуатор, чтобы отбуксировать сломанную машину Фото:

Сотрудники Госавтоинспекции Ноябрьска (ЯНАО) 6 декабря во время аномальных морозов оказали помощь водителю, который застрял на трассе Сургут — Салехард из-за поломки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«На телефон службы спасения 6 декабря поступило сообщение. На место незамедлительно выдвинулся экипаж ДПС. На трассе Сургут — Салехард сотрудники ведомства обнаружили на обочине автомобиль. Водитель пояснил, что устранить поломку у автомобиля самостоятельно не удалось. Автоинспекторы вызвали эвакуатор, после чего неисправную машину отбуксировали на СТО Ноябрьска», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале.

В Госавтоинспекции напомнили, что полицейские всегда готовы оказать помощь участникам дорожного движения. Они также уточнили, что в случае возникновения сложной ситуации на дорогах можно круглосуточно обращаться за помощью к сотрудникам по телефону 112.

Ранее URA.RU сообщало, что жителям ХМАО, ЯНАО и Тюменской области спрогнозировали аномальное и опасное похолодание в период с 6 по 10 декабря. Температура будет на 15-23 градуса ниже климатической нормы.

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Сотрудники Госавтоинспекции Ноябрьска (ЯНАО) 6 декабря во время аномальных морозов оказали помощь водителю, который застрял на трассе Сургут — Салехард из-за поломки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «На телефон службы спасения 6 декабря поступило сообщение. На место незамедлительно выдвинулся экипаж ДПС. На трассе Сургут — Салехард сотрудники ведомства обнаружили на обочине автомобиль. Водитель пояснил, что устранить поломку у автомобиля самостоятельно не удалось. Автоинспекторы вызвали эвакуатор, после чего неисправную машину отбуксировали на СТО Ноябрьска», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. В Госавтоинспекции напомнили, что полицейские всегда готовы оказать помощь участникам дорожного движения. Они также уточнили, что в случае возникновения сложной ситуации на дорогах можно круглосуточно обращаться за помощью к сотрудникам по телефону 112. Ранее URA.RU сообщало, что жителям ХМАО, ЯНАО и Тюменской области спрогнозировали аномальное и опасное похолодание в период с 6 по 10 декабря. Температура будет на 15-23 градуса ниже климатической нормы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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