Сотрудники ДПС спасли водителя на трассе Сургут-Салехард в аномальный мороз

08 декабря 2023 в 22:52 Размер текста - 17 +

Автоинспекторы вызвали эвакуатор, чтобы отбуксировать сломанную машину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники Госавтоинспекции Ноябрьска (ЯНАО) 6 декабря во время аномальных морозов оказали помощь водителю, который застрял на трассе Сургут — Салехард из-за поломки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «На телефон службы спасения 6 декабря поступило сообщение. На место незамедлительно выдвинулся экипаж ДПС. На трассе Сургут — Салехард сотрудники ведомства обнаружили на обочине автомобиль. Водитель пояснил, что устранить поломку у автомобиля самостоятельно не удалось. Автоинспекторы вызвали эвакуатор, после чего неисправную машину отбуксировали на СТО Ноябрьска», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. В Госавтоинспекции напомнили, что полицейские всегда готовы оказать помощь участникам дорожного движения. Они также уточнили, что в случае возникновения сложной ситуации на дорогах можно круглосуточно обращаться за помощью к сотрудникам по телефону 112. Ранее URA.RU сообщало, что жителям ХМАО, ЯНАО и Тюменской области спрогнозировали аномальное и опасное похолодание в период с 6 по 10 декабря. Температура будет на 15-23 градуса ниже климатической нормы.

Сотрудники Госавтоинспекции Ноябрьска (ЯНАО) 6 декабря во время аномальных морозов оказали помощь водителю, который застрял на трассе Сургут — Салехард из-за поломки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «На телефон службы спасения 6 декабря поступило сообщение. На место незамедлительно выдвинулся экипаж ДПС. На трассе Сургут — Салехард сотрудники ведомства обнаружили на обочине автомобиль. Водитель пояснил, что устранить поломку у автомобиля самостоятельно не удалось. Автоинспекторы вызвали эвакуатор, после чего неисправную машину отбуксировали на СТО Ноябрьска», — написала пресс-служба ведомства в telegram-канале. В Госавтоинспекции напомнили, что полицейские всегда готовы оказать помощь участникам дорожного движения. Они также уточнили, что в случае возникновения сложной ситуации на дорогах можно круглосуточно обращаться за помощью к сотрудникам по телефону 112. Ранее URA.RU сообщало, что жителям ХМАО, ЯНАО и Тюменской области спрогнозировали аномальное и опасное похолодание в период с 6 по 10 декабря. Температура будет на 15-23 градуса ниже климатической нормы.