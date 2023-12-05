05 декабря 2023

Вильфанд: жителей ХМАО, ЯНАО и Тюменской области ожидают аномальные морозы

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Снегопад. Челябинск, светофор, снег, пешеход, сугробы, зима, буран, метель, погода, пурга, снегопад, мороз
В ХМАО и ЯНАО ожидаются морозы до -44 градусов Фото:

Жителям ХМАО, ЯНАО и Тюменской области спрогнозировали аномальное и опасное похолодание в период с 6 по 10 декабря. Температура будет на 15-23 градуса ниже климатической нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В регионах Уральского федерального округа температура будет на 15-23 градуса ниже нормы. Так, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, северной половине Тюменской области ожидаются морозы от -37 до -44 градусов, а в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, на севере Тюменской области — то -30 до -40 градусов», — передает слова Вильфанда ТАСС.

Синоптики метеосервиса Gismeteo отмечали, что в Тюмени 7 и 8 декабря ночью похолодает до -37 градусов. Морозы продлятся до конца недели. При этом холода также коснулись ХМАО и ЯНАО. Ученики старших классов из Сургута обратились к глава Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной за помощью. Школьники возмущены тем, что вынуждены в мороз -30 ходить на уроки. В это же время власти района ЯНАО взяли на контроль обстановку во всех населенных пунктах из-за надвигающихся морозов.

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Жителям ХМАО, ЯНАО и Тюменской области спрогнозировали аномальное и опасное похолодание в период с 6 по 10 декабря. Температура будет на 15-23 градуса ниже климатической нормы. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «В регионах Уральского федерального округа температура будет на 15-23 градуса ниже нормы. Так, в Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах, северной половине Тюменской области ожидаются морозы от -37 до -44 градусов, а в Свердловской, Челябинской, Курганской областях, на севере Тюменской области — то -30 до -40 градусов», — передает слова Вильфанда ТАСС. Синоптики метеосервиса Gismeteo отмечали, что в Тюмени 7 и 8 декабря ночью похолодает до -37 градусов. Морозы продлятся до конца недели. При этом холода также коснулись ХМАО и ЯНАО. Ученики старших классов из Сургута обратились к глава Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной за помощью. Школьники возмущены тем, что вынуждены в мороз -30 ходить на уроки. В это же время власти района ЯНАО взяли на контроль обстановку во всех населенных пунктах из-за надвигающихся морозов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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