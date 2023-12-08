Свердловские миллиардеры установили российский рекорд на главном аукционе года

На благотворительном аукционе «Екатерининская ассамблея», который прошел в Екатеринбурге в 13-й раз, собрали 200 млн рублей. Об этом сообщает telegram-канал Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) — организатора проекта.
«Цель нашего с вами общего проекта — давать надежду людям, которые попали в сложные жизненные ситуации, нуждаются в помощи. Мы планировали собрать деньги на три проекта, а получилось — на семь. Мы собрали рекордную сумму — 200 млн рублей, в России таких аукционов не было никогда», — подвел итоги президент СОСПП Дмитрий Пумпянский.
«Екатерининская ассамблея» — главный благотворительный аукцион Урала. В 2022 году на аукционе собрали 108,5 млн рублей, в 2021-м — 118,3 млн, в 2020-м — 94,2 млн рублей. Самым щедрым меценатом «Екатерининской ассамблеи — 2023» признали бизнесмена Андрея Симановского («Сима-Ленд»). Он выкупил лотов на 52 млн рублей. Собранные деньги передадут в Свердловский областной госпиталь ветеранов войн (39,7 млн рублей), еще часть распределят между Домом ребенка и Екатеринбургским клиническим перинатальный центром.
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