Симановский выиграл соревнование свердловских миллиардеров. Фото

08 декабря 2023 в 23:46 Размер текста - 17 +

Бизнесмен стал самым щедрым меценатом на «Екатерининской ассамблее» Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Бизнесмен Андрей Симановский («Сима-ленд») стал самым щедрым благотворителем «Екатерининской ассамблеи», за что получил в дар уникальную икону от Фонда святой Екатерины — небесной покровительницы Екатеринбурга, рассказали URA.RU в пресс-службе фонда. Всего на благотворительном вечере собрали 200 млн рублей. «Икона святой Екатерины, которую подарили Андрею Симановскому, была изготовлена в единственном экземпляре специально для „Екатерининской ассамблеи“. Она написана в технике финифть, которая пришла в Россию в Х веке из Византии, где ее назвали „огненным письмом“. Образ создавался постепенно, маленькими штрихами, а после был обожжен в печи», — отметили в фонде. В оклад иконы вплетены серебряные цветы и пальмовые ветви, которые символизируют победу жизни над смертью. Помимо серебра ювелиры и художники использовали при создании иконы и оклада золото, жемчуг, полудрагоценные камни и горячую эмаль. На 13-й благотворительной ассамблее, которая прошла 8 декабря, Симановский купил за 35 млн рублей уникальный исторический документ — протокол заседания Канцелярии Главного правления Сибирских и Казанских заводов от 21 мая 1745 года, который представил губернатор Евгений Куйвашев. А также произведение камнерезной флористики «Букет сирени» за 13 млн рублей и не публиковавшиеся ранее негативы фотосерии «Владимир Высоцкий. Приэльбрусье» за четыре миллиона. Симановский не первый раз становится победителем неформального соревнования меценатов. Например, в 2021 году приобрел набор зажигалок из личной коллекции Высоцкого за 22,4 млн рублей, а двумя годами ранее — изготовленный Куйвашевым стол за 35 миллионов рублей. «Екатерининская ассамблея» — главный благотворительный аукцион Урала. В рамках вечера богатейшие бизнесмены и влиятельнейшие политики разыгрывают уникальные лоты и выкупают понравившиеся. Собранные деньги — 200 млн рублей — в этом году передадут в Свердловский областной госпиталь ветеранов войн (39,7 млн рублей), еще часть распределят между Домом ребенка и Екатеринбургским клиническим перинатальный центром. Фото: Фонд святой Екатерины Фото: Фонд святой Екатерины Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бизнесмен Андрей Симановский («Сима-ленд») стал самым щедрым благотворителем «Екатерининской ассамблеи», за что получил в дар уникальную икону от Фонда святой Екатерины — небесной покровительницы Екатеринбурга, рассказали URA.RU в пресс-службе фонда. Всего на благотворительном вечере собрали 200 млн рублей. «Икона святой Екатерины, которую подарили Андрею Симановскому, была изготовлена в единственном экземпляре специально для „Екатерининской ассамблеи“. Она написана в технике финифть, которая пришла в Россию в Х веке из Византии, где ее назвали „огненным письмом“. Образ создавался постепенно, маленькими штрихами, а после был обожжен в печи», — отметили в фонде. В оклад иконы вплетены серебряные цветы и пальмовые ветви, которые символизируют победу жизни над смертью. Помимо серебра ювелиры и художники использовали при создании иконы и оклада золото, жемчуг, полудрагоценные камни и горячую эмаль. На 13-й благотворительной ассамблее, которая прошла 8 декабря, Симановский купил за 35 млн рублей уникальный исторический документ — протокол заседания Канцелярии Главного правления Сибирских и Казанских заводов от 21 мая 1745 года, который представил губернатор Евгений Куйвашев. А также произведение камнерезной флористики «Букет сирени» за 13 млн рублей и не публиковавшиеся ранее негативы фотосерии «Владимир Высоцкий. Приэльбрусье» за четыре миллиона. Симановский не первый раз становится победителем неформального соревнования меценатов. Например, в 2021 году приобрел набор зажигалок из личной коллекции Высоцкого за 22,4 млн рублей, а двумя годами ранее — изготовленный Куйвашевым стол за 35 миллионов рублей. «Екатерининская ассамблея» — главный благотворительный аукцион Урала. В рамках вечера богатейшие бизнесмены и влиятельнейшие политики разыгрывают уникальные лоты и выкупают понравившиеся. Собранные деньги — 200 млн рублей — в этом году передадут в Свердловский областной госпиталь ветеранов войн (39,7 млн рублей), еще часть распределят между Домом ребенка и Екатеринбургским клиническим перинатальный центром.