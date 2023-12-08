Свердловскую трассу перекрыли из-за смертельного ДТП

На 146-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов временно ограничено движение. Там столкнулись два грузовика, в результате погиб один из водителей. Об этом сообщили в ГИБДД по Свердловской области.
«Госавтоинспекция информирует автомобилистов о временном ограничении движения для всех видов транспорта на 146-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в оба направления в связи с ДТП. По предварительным данным произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Один из водителей скончался на месте», — сообщают в telegram-канале ведомства.
Объезд осуществлялся через Серебрянку. Сейчас движение восстановлено. По факту ДТП проводится проверка.
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