08 декабря 2023

Свердловскую трассу перекрыли из-за смертельного ДТП

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По факту ДТП органы внутренних дел проводят расследование Фото:

На 146-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов временно ограничено движение. Там столкнулись два грузовика, в результате погиб один из водителей. Об этом сообщили в ГИБДД по Свердловской области.

«Госавтоинспекция информирует автомобилистов о временном ограничении движения для всех видов транспорта на 146-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в оба направления в связи с ДТП. По предварительным данным произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Один из водителей скончался на месте», — сообщают в telegram-канале ведомства.

Объезд осуществлялся через Серебрянку. Сейчас движение восстановлено. По факту ДТП проводится проверка.

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На 146-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов временно ограничено движение. Там столкнулись два грузовика, в результате погиб один из водителей. Об этом сообщили в ГИБДД по Свердловской области. «Госавтоинспекция информирует автомобилистов о временном ограничении движения для всех видов транспорта на 146-м километре автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов в оба направления в связи с ДТП. По предварительным данным произошло столкновение двух грузовых автомобилей. Один из водителей скончался на месте», — сообщают в telegram-канале ведомства. Объезд осуществлялся через Серебрянку. Сейчас движение восстановлено. По факту ДТП проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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