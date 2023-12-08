Мэр Салехарда вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой пообщались с горожанами

09 декабря 2023 в 13:35 Размер текста - 17 +

В Салехарде мэр, Дед Мороз и Снегурочка пообщались с горожанами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэр Салехарда Алексей Титовский провел встречу с горожанами в формате «праздника двора». Аниматоры: Дед Мороз и Снегурочка развлекали детей, пока глава города отвечал на вопросы собравшихся. «На встречу с мэром и его заместителями пришли несколько десятков салехардцев с детьми. Вопросы были в основном связаны с планами мэрии по развитию города и проблемами городского ЖКХ», — передал корреспондент URA.RU c места событий. Дедом Морозом и Снегурочкой на празднике была открыта новая елка. Аниматоры развлекали детей под громкую музыку, что немного мешало диалогу мера и горожан, который прошел на той же площадке.

Мэр Салехарда Алексей Титовский провел встречу с горожанами в формате «праздника двора». Аниматоры: Дед Мороз и Снегурочка развлекали детей, пока глава города отвечал на вопросы собравшихся. «На встречу с мэром и его заместителями пришли несколько десятков салехардцев с детьми. Вопросы были в основном связаны с планами мэрии по развитию города и проблемами городского ЖКХ», — передал корреспондент URA.RU c места событий. Дедом Морозом и Снегурочкой на празднике была открыта новая елка. Аниматоры развлекали детей под громкую музыку, что немного мешало диалогу мера и горожан, который прошел на той же площадке.