Мэр Салехарда вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой пообщались с горожанами

В Салехарде мэр, Дед Мороз и Снегурочка пообщались с горожанами
Мэр Салехарда Алексей Титовский провел встречу с горожанами в формате «праздника двора». Аниматоры: Дед Мороз и Снегурочка развлекали детей, пока глава города отвечал на вопросы собравшихся.
«На встречу с мэром и его заместителями пришли несколько десятков салехардцев с детьми. Вопросы были в основном связаны с планами мэрии по развитию города и проблемами городского ЖКХ», — передал корреспондент URA.RU c места событий.
Дедом Морозом и Снегурочкой на празднике была открыта новая елка. Аниматоры развлекали детей под громкую музыку, что немного мешало диалогу мера и горожан, который прошел на той же площадке.
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