08 декабря 2023

Мэр Салехарда вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой пообщались с горожанами

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ледового городка на площади Революции. Челябинск, ледовый городок, дед мороз
В Салехарде мэр, Дед Мороз и Снегурочка пообщались с горожанами Фото:

Мэр Салехарда Алексей Титовский провел встречу с горожанами в формате «праздника двора». Аниматоры: Дед Мороз и Снегурочка развлекали детей, пока глава города отвечал на вопросы собравшихся.

«На встречу с мэром и его заместителями пришли несколько десятков салехардцев с детьми. Вопросы были в основном связаны с планами мэрии по развитию города и проблемами городского ЖКХ», — передал корреспондент URA.RU c места событий.

Дедом Морозом и Снегурочкой на празднике была открыта новая елка. Аниматоры развлекали детей под громкую музыку, что немного мешало диалогу мера и горожан, который прошел на той же площадке.

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Мэр Салехарда Алексей Титовский провел встречу с горожанами в формате «праздника двора». Аниматоры: Дед Мороз и Снегурочка развлекали детей, пока глава города отвечал на вопросы собравшихся. «На встречу с мэром и его заместителями пришли несколько десятков салехардцев с детьми. Вопросы были в основном связаны с планами мэрии по развитию города и проблемами городского ЖКХ», — передал корреспондент URA.RU c места событий. Дедом Морозом и Снегурочкой на празднике была открыта новая елка. Аниматоры развлекали детей под громкую музыку, что немного мешало диалогу мера и горожан, который прошел на той же площадке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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