Shot: отца девочки, устроившей стрельбу в брянской школе, подозревают в доведении до самоубийства

В отношении отца девочки, напавшей на школу в Брянске, возбудили еще одно дело

09 декабря 2023 в 13:56 Размер текста - 17 +

Отца подозревают в доведении до самоубийства дочери Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска В отношении отца девочки, которая устроила стрельбу в Брянской гимназии, возбудили второе уголовное дело. Мужчину подозревают в доведении до самоубийства несовершеннолетней дочери, пишет Shot. «Возбуждено еще одно уголовное дело — за доведение до самоубийства несовершеннолетней дочери. Теперь ему грозит до 17 лет колонии», — пишет издание. Также, по данным Shot, была задержана замдиректора гимназии Лариса Католикова, ответственная за административно-хозяйственную работу в учреждении. Женщине грозит до семи лет колонии по статье «Халатность». Ученица восьмого класса устроила стрельбу в школе №5 в Брянске 7 декабря. Оружие она взяла у отца и пронесла его в тубусе для бумаги. В результате ЧП пострадали пять человек, погибла одна из учений. Сама нападавшая покончила с собой. На отца погибшей завели дело по статье «небрежное хранение оружия». Также возбуждено дело по статье «Халатность» по причине отсутствия стационарного металлодетектора у входа в школу.

В отношении отца девочки, которая устроила стрельбу в Брянской гимназии, возбудили второе уголовное дело. Мужчину подозревают в доведении до самоубийства несовершеннолетней дочери, пишет Shot. «Возбуждено еще одно уголовное дело — за доведение до самоубийства несовершеннолетней дочери. Теперь ему грозит до 17 лет колонии», — пишет издание. Также, по данным Shot, была задержана замдиректора гимназии Лариса Католикова, ответственная за административно-хозяйственную работу в учреждении. Женщине грозит до семи лет колонии по статье «Халатность». Ученица восьмого класса устроила стрельбу в школе №5 в Брянске 7 декабря. Оружие она взяла у отца и пронесла его в тубусе для бумаги. В результате ЧП пострадали пять человек, погибла одна из учений. Сама нападавшая покончила с собой. На отца погибшей завели дело по статье «небрежное хранение оружия». Также возбуждено дело по статье «Халатность» по причине отсутствия стационарного металлодетектора у входа в школу.