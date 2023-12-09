Shot: отца девочки, устроившей стрельбу в брянской школе, подозревают в доведении до самоубийства

В отношении отца девочки, напавшей на школу в Брянске, возбудили еще одно дело
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Отца подозревают в доведении до самоубийства дочери Фото:
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Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

В отношении отца девочки, которая устроила стрельбу в Брянской гимназии, возбудили второе уголовное дело. Мужчину подозревают в доведении до самоубийства несовершеннолетней дочери, пишет Shot.

«Возбуждено еще одно уголовное дело — за доведение до самоубийства несовершеннолетней дочери. Теперь ему грозит до 17 лет колонии», — пишет издание.

Также, по данным Shot, была задержана замдиректора гимназии Лариса Католикова, ответственная за административно-хозяйственную работу в учреждении. Женщине грозит до семи лет колонии по статье «Халатность».

Ученица восьмого класса устроила стрельбу в школе №5 в Брянске 7 декабря. Оружие она взяла у отца и пронесла его в тубусе для бумаги. В результате ЧП пострадали пять человек, погибла одна из учений. Сама нападавшая покончила с собой. На отца погибшей завели дело по статье «небрежное хранение оружия». Также возбуждено дело по статье «Халатность» по причине отсутствия стационарного металлодетектора у входа в школу.

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В отношении отца девочки, которая устроила стрельбу в Брянской гимназии, возбудили второе уголовное дело. Мужчину подозревают в доведении до самоубийства несовершеннолетней дочери, пишет Shot. «Возбуждено еще одно уголовное дело — за доведение до самоубийства несовершеннолетней дочери. Теперь ему грозит до 17 лет колонии», — пишет издание. Также, по данным Shot, была задержана замдиректора гимназии Лариса Католикова, ответственная за административно-хозяйственную работу в учреждении. Женщине грозит до семи лет колонии по статье «Халатность». Ученица восьмого класса устроила стрельбу в школе №5 в Брянске 7 декабря. Оружие она взяла у отца и пронесла его в тубусе для бумаги. В результате ЧП пострадали пять человек, погибла одна из учений. Сама нападавшая покончила с собой. На отца погибшей завели дело по статье «небрежное хранение оружия». Также возбуждено дело по статье «Халатность» по причине отсутствия стационарного металлодетектора у входа в школу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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