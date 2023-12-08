Свердловский школьник отравился таблетками, которые продают по рецепту

Школьник отравился таблетками в Краснотурьинске
Школьник из Краснотурьинска (Свердловская область) отравился таблетками, которые отпускаются по рецепту. Информация об этом появилась в соцсетях.
«Учащийся одной из городских школ отравился таблетками, которые отпускают по рецепту. Информацию об инциденте подтвердили в полиции и городском Управлении образования», — сообщает telegram-канал «Вечерний Краснотурьинск Новости». Отмечается, что школьнику потребовалась госпитализация.
Корреспондент URA.RU попытался связаться с администрацией Краснотурьинска. По номеру, указанному на сайте горадминистрации, не ответили.
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