Гендиректор организации, охранявшей школу в Брянске, арестован

09 декабря 2023 в 16:56 Размер текста - 17 +

Сергей Поддубный арестован на два месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска Директор ЧОО «Агентство Экскалибур» Сергей Поддубный, занимающийся охраной школы № 5 в Брянске, арестован за оказание услуг, которые не отвечали требованиям безопасности. Он пробудет в СИЗО два месяца. Сергей Поддубный арестован до 6 февраля 2024 года по решению суда, сообщает Mash. Организация, которую он возглавлял, осуществляла охрану школы №5 в Брянске. Ранее, 7 декабря, ученица восьмого класса устроила стрельбу в брянской школе №5. Оружие она взяла у отца и пронесла его в тубусе для бумаги. В результате ЧП пострадали пять человек, погибла одна из учениц. Сама нападавшая покончила с собой. В прокуратуре региона сообщили, что после стрельбы в гимназии Брянска возбуждено уголовное дело.

Директор ЧОО «Агентство Экскалибур» Сергей Поддубный, занимающийся охраной школы № 5 в Брянске, арестован за оказание услуг, которые не отвечали требованиям безопасности. Он пробудет в СИЗО два месяца. Сергей Поддубный арестован до 6 февраля 2024 года по решению суда, сообщает Mash. Организация, которую он возглавлял, осуществляла охрану школы №5 в Брянске. Ранее, 7 декабря, ученица восьмого класса устроила стрельбу в брянской школе №5. Оружие она взяла у отца и пронесла его в тубусе для бумаги. В результате ЧП пострадали пять человек, погибла одна из учениц. Сама нападавшая покончила с собой. В прокуратуре региона сообщили, что после стрельбы в гимназии Брянска возбуждено уголовное дело.