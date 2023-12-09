Гендиректор организации, охранявшей школу в Брянске, арестован

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Город. Подготовка к 9 мая. Курган, сизо, тюрьма, колючая проволка
Сергей Поддубный арестован на два месяца Фото:
новость из сюжета
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

Директор ЧОО «Агентство Экскалибур» Сергей Поддубный, занимающийся охраной школы № 5 в Брянске, арестован за оказание услуг, которые не отвечали требованиям безопасности. Он пробудет в СИЗО два месяца.

Сергей Поддубный арестован до 6 февраля 2024 года по решению суда, сообщает Mash. Организация, которую он возглавлял, осуществляла охрану школы №5 в Брянске.

Ранее, 7 декабря, ученица восьмого класса устроила стрельбу в брянской школе №5. Оружие она взяла у отца и пронесла его в тубусе для бумаги. В результате ЧП пострадали пять человек, погибла одна из учениц. Сама нападавшая покончила с собой. В прокуратуре региона сообщили, что после стрельбы в гимназии Брянска возбуждено уголовное дело.

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Директор ЧОО «Агентство Экскалибур» Сергей Поддубный, занимающийся охраной школы № 5 в Брянске, арестован за оказание услуг, которые не отвечали требованиям безопасности. Он пробудет в СИЗО два месяца. Сергей Поддубный арестован до 6 февраля 2024 года по решению суда, сообщает Mash. Организация, которую он возглавлял, осуществляла охрану школы №5 в Брянске. Ранее, 7 декабря, ученица восьмого класса устроила стрельбу в брянской школе №5. Оружие она взяла у отца и пронесла его в тубусе для бумаги. В результате ЧП пострадали пять человек, погибла одна из учениц. Сама нападавшая покончила с собой. В прокуратуре региона сообщили, что после стрельбы в гимназии Брянска возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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