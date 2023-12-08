08 декабря 2023

В Свердловской области ищут водителя, который насмерть сбил человека и скрылся. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На Тюменском тракте неизвестный водитель сбил мужчину, а после скрылся с места ДТП Фото:

На 11-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень 9 декабря в 06:10 водитель врезался в грузовик и насмерть сбил человека, после чего скрылся с места ДТП. Сейчас его разыскивают сотрудники Госавтоинспекции Заречного. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области.

«Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством серебристого цвета, допустил наезд на стоящее транспортное средство „ТАТА“ и пешехода 1974 года рождения, который до ДТП являлся водителем транспортного средства „ТАТА“. В момент ДТП погибший ремонтировал свой автомобиль, был выставлен знак аварийной остановки, на погибшем был надет жилет со световозвращающими элементами», — отмечается в telegram-канале ведомства. Пострадавший скончался в больнице.

Уточняется, что на скрывшемся автомобиле повреждено заднее правое стекло и задний правый дефлектор. Госавтоинспекция просит граждан, которые владеют какой-либо информацией о данном происшествии, обратиться в дежурную часть полиции МО МВД России «Заречный» по телефону 8(343)777-13-02 или 8(343)772-10-59, либо по телефону 8-904-983-14-25. «Конфиденциальность гарантируется», — сказано в сообщении.

Фото:

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На 11-м километре трассы Екатеринбург — Тюмень 9 декабря в 06:10 водитель врезался в грузовик и насмерть сбил человека, после чего скрылся с места ДТП. Сейчас его разыскивают сотрудники Госавтоинспекции Заречного. Об этом сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством серебристого цвета, допустил наезд на стоящее транспортное средство „ТАТА“ и пешехода 1974 года рождения, который до ДТП являлся водителем транспортного средства „ТАТА“. В момент ДТП погибший ремонтировал свой автомобиль, был выставлен знак аварийной остановки, на погибшем был надет жилет со световозвращающими элементами», — отмечается в telegram-канале ведомства. Пострадавший скончался в больнице. Уточняется, что на скрывшемся автомобиле повреждено заднее правое стекло и задний правый дефлектор. Госавтоинспекция просит граждан, которые владеют какой-либо информацией о данном происшествии, обратиться в дежурную часть полиции МО МВД России «Заречный» по телефону 8(343)777-13-02 или 8(343)772-10-59, либо по телефону 8-904-983-14-25. «Конфиденциальность гарантируется», — сказано в сообщении.
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