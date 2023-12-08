08 декабря 2023

В Челябинске дорожники устраняют последствия коммунальной аварии на северо-западе. Видео

На северо-западе Челябинска дорожники устраняют последствия коммунальной аварии
© Служба новостей «URA.RU»
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ЖКХ. Челябинск, коммунальная авария, зима, жкх, заморозки, мороз, теплотрасса, пар
Из-за аварии без воды остаются четыре жилых дома Фото:

На северо-западе Челябинска продолжается ликвидация аварии на водопроводе. К очищению дорог ото льда, в том числе во дворах, подключились дорожные службы, сообщает пресс-служба администрации городе.

«Дорожные подрядчики подключились к расчистке дорожного покрытия. Во дворах также ведется ликвидация последствий излива воды», — уточняет пресс-служба администрации Челябинска в своем telegram-канале.

Излив воды на дорогу прекращен, ведется работа по переключению потребителей на резервный водовод. Пока без воды остаются четыре многоквартирных дома, перебои возможны и в других домах в квартале улиц 250 лет Челябинска, 40 лет Победы, Братьев Кашириных. Организован подвоз воды, в бесплатный режим работы переведены водоматы микрорайона.

По информации пресс-службы Управления Госавтоинспекции Челябинской области, закрыто движение транспорта на участках по улицам 40 лет Победы, 250 лет Челябинску, Братьев Кашириных, Салавата Юлаева, Университетской Набережной.

9 декабря в Челябинске на пересечении улиц 40 лет Победы и 250 лет Челябинску произошла серьезная коммунальная авария. Вода затопила несколько улиц на северо-западе.

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На северо-западе Челябинска продолжается ликвидация аварии на водопроводе. К очищению дорог ото льда, в том числе во дворах, подключились дорожные службы, сообщает пресс-служба администрации городе. «Дорожные подрядчики подключились к расчистке дорожного покрытия. Во дворах также ведется ликвидация последствий излива воды», — уточняет пресс-служба администрации Челябинска в своем telegram-канале. Излив воды на дорогу прекращен, ведется работа по переключению потребителей на резервный водовод. Пока без воды остаются четыре многоквартирных дома, перебои возможны и в других домах в квартале улиц 250 лет Челябинска, 40 лет Победы, Братьев Кашириных. Организован подвоз воды, в бесплатный режим работы переведены водоматы микрорайона. По информации пресс-службы Управления Госавтоинспекции Челябинской области, закрыто движение транспорта на участках по улицам 40 лет Победы, 250 лет Челябинску, Братьев Кашириных, Салавата Юлаева, Университетской Набережной. 9 декабря в Челябинске на пересечении улиц 40 лет Победы и 250 лет Челябинску произошла серьезная коммунальная авария. Вода затопила несколько улиц на северо-западе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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