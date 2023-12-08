Происшествия В поселках под Екатеринбургом появились проблемы с электричеством из-за морозов 09 декабря 2023 в 19:06 Размер текста - 17 + Аномальные морозы спровоцировали проблемы с электричеством в поселках под Екатеринбургом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из-за сильных морозов в поселках под Екатеринбургом возникли проблемы с электричеством. Информация об этом появилась в telegram-канале «Россети Урал». «Аномальные сильные морозы с температурой воздуха до -48 серьезно повысили нагрузку на распределительную электрическую сеть. Особенно остро данная проблема ощущается на негазифицированных территориях. Превышение мощности энергопотребления сверхноминальных величин на этих территориях приводят к срабатыванию защит в трансформаторных подстанциях (ТП), а также к низкому качеству напряжения в сети», — сказано в сообщении. Речь идет о поселках Косулино, Прохладный и нескольких десятках коттеджных поселков, расположенных рядом с этими населенными пунктами. А также про Большое Седельниково, Кашино и ряд коттеджных поселков Сысертского городского округа. Отмечается, что энергетики «Россети Урал» работают безостановочно третьи сутки. И делают все, чтобы стабилизировать ситуацию. Из-за сильных морозов в поселках под Екатеринбургом возникли проблемы с электричеством. Информация об этом появилась в telegram-канале «Россети Урал». «Аномальные сильные морозы с температурой воздуха до -48 серьезно повысили нагрузку на распределительную электрическую сеть. Особенно остро данная проблема ощущается на негазифицированных территориях. Превышение мощности энергопотребления сверхноминальных величин на этих территориях приводят к срабатыванию защит в трансформаторных подстанциях (ТП), а также к низкому качеству напряжения в сети», — сказано в сообщении. Речь идет о поселках Косулино, Прохладный и нескольких десятках коттеджных поселков, расположенных рядом с этими населенными пунктами. А также про Большое Седельниково, Кашино и ряд коттеджных поселков Сысертского городского округа. Отмечается, что энергетики «Россети Урал» работают безостановочно третьи сутки. И делают все, чтобы стабилизировать ситуацию. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям