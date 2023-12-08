08 декабря 2023

В поселках под Екатеринбургом появились проблемы с электричеством из-за морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова на вручении экипировки для дворовой хоккейной команды поселка Аэропорт. Челябинск , зима, иней, погода, поселок, село, дорога, мороз, куржак
Аномальные морозы спровоцировали проблемы с электричеством в поселках под Екатеринбургом Фото:

Из-за сильных морозов в поселках под Екатеринбургом возникли проблемы с электричеством. Информация об этом появилась в telegram-канале «Россети Урал».

«Аномальные сильные морозы с температурой воздуха до -48 серьезно повысили нагрузку на распределительную электрическую сеть. Особенно остро данная проблема ощущается на негазифицированных территориях. Превышение мощности энергопотребления сверхноминальных величин на этих территориях приводят к срабатыванию защит в трансформаторных подстанциях (ТП), а также к низкому качеству напряжения в сети», — сказано в сообщении.

Речь идет о поселках Косулино, Прохладный и нескольких десятках коттеджных поселков, расположенных рядом с этими населенными пунктами. А также про Большое Седельниково, Кашино и ряд коттеджных поселков Сысертского городского округа.

Отмечается, что энергетики «Россети Урал» работают безостановочно третьи сутки. И делают все, чтобы стабилизировать ситуацию.

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Из-за сильных морозов в поселках под Екатеринбургом возникли проблемы с электричеством. Информация об этом появилась в telegram-канале «Россети Урал». «Аномальные сильные морозы с температурой воздуха до -48 серьезно повысили нагрузку на распределительную электрическую сеть. Особенно остро данная проблема ощущается на негазифицированных территориях. Превышение мощности энергопотребления сверхноминальных величин на этих территориях приводят к срабатыванию защит в трансформаторных подстанциях (ТП), а также к низкому качеству напряжения в сети», — сказано в сообщении. Речь идет о поселках Косулино, Прохладный и нескольких десятках коттеджных поселков, расположенных рядом с этими населенными пунктами. А также про Большое Седельниково, Кашино и ряд коттеджных поселков Сысертского городского округа. Отмечается, что энергетики «Россети Урал» работают безостановочно третьи сутки. И делают все, чтобы стабилизировать ситуацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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