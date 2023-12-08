В поселках под Екатеринбургом появились проблемы с электричеством из-за морозов

Из-за сильных морозов в поселках под Екатеринбургом возникли проблемы с электричеством. Информация об этом появилась в telegram-канале «Россети Урал».
«Аномальные сильные морозы с температурой воздуха до -48 серьезно повысили нагрузку на распределительную электрическую сеть. Особенно остро данная проблема ощущается на негазифицированных территориях. Превышение мощности энергопотребления сверхноминальных величин на этих территориях приводят к срабатыванию защит в трансформаторных подстанциях (ТП), а также к низкому качеству напряжения в сети», — сказано в сообщении.
Речь идет о поселках Косулино, Прохладный и нескольких десятках коттеджных поселков, расположенных рядом с этими населенными пунктами. А также про Большое Седельниково, Кашино и ряд коттеджных поселков Сысертского городского округа.
Отмечается, что энергетики «Россети Урал» работают безостановочно третьи сутки. И делают все, чтобы стабилизировать ситуацию.
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