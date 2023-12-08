В Академическом районе Екатеринбурга 9 декабря найдены два трупа в машине. О полностью голых, окаменелых от холода телах сообщили жители дома на улице Чкалова 231. Информацию об этом URA.RU подтвердили в Следственном комитете России по Свердловской области.
«Проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, тела умерших будут направлены на экспертизу для выяснения точной причины смерти. По предварительным данным, смерть мужчины и девушки могла наступить от угарного газа», — сообщил старший помощник руководителя СУ СКР региона Александр Шульга. Следственным отделом СК по Ленинскому району Екатеринбурга проводится проверка.
Начальник пресс-службы ГУ МВД региона Валерий Горелых рассказал, что личности погибших установлены. «Признаков того, что смерть указанных граждан могла наступить в результате противоправных действий третьих лиц, не имеется, история не связана с проявлением криминала», — сказал он.
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