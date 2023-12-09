Из-за ДТП на 126 километре трассы Екатеринбург — Тюмень ограниченно движение транспорта в сторону Екатеринбурга. Три столкнувшихся тягача на Тюменском тракте полностью перегородили путь для машин, сообщили в ГИБДД Свердловской области.
«Госавтоинспекция Свердловской области информирует автомобилистов, что в связи с ДТП на 126 км федеральной автодороги „Екатеринбург — Тюмень“ Камышловского района, движение транспорта в сторону Екатеринбурга временно ограничено», — говорится в telegram-канале ГИБДД Свердловской области. Объезд участка организован через Камышлов.
Госавтоинспекторы и сотрудники МЧС буксируют грузовой транспорт и ликвидируют последствия ДТП. Причины происшествия уточняются.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.