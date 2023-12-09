Столкнувшиеся тягачи перекрыли трассу Екатеринбург-Тюмень. Фото

Движение по Тюменскому тракту ограниченно из-за ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Ямал, зима, гибдд, дпс, гаи, ямал, трасса
Госавтоинспекторы и МЧС буксируют тягачи с места ДТП Фото:

Из-за ДТП на 126 километре трассы Екатеринбург — Тюмень ограниченно движение транспорта в сторону Екатеринбурга. Три столкнувшихся тягача на Тюменском тракте полностью перегородили путь для машин, сообщили в ГИБДД Свердловской области.

«Госавтоинспекция Свердловской области информирует автомобилистов, что в связи с ДТП на 126 км федеральной автодороги „Екатеринбург — Тюмень“ Камышловского района, движение транспорта в сторону Екатеринбурга временно ограничено», — говорится в telegram-канале ГИБДД Свердловской области. Объезд участка организован через Камышлов.

Госавтоинспекторы и сотрудники МЧС буксируют грузовой транспорт и ликвидируют последствия ДТП. Причины происшествия уточняются.

Фото:

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Из-за ДТП на 126 километре трассы Екатеринбург — Тюмень ограниченно движение транспорта в сторону Екатеринбурга. Три столкнувшихся тягача на Тюменском тракте полностью перегородили путь для машин, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Госавтоинспекция Свердловской области информирует автомобилистов, что в связи с ДТП на 126 км федеральной автодороги „Екатеринбург — Тюмень“ Камышловского района, движение транспорта в сторону Екатеринбурга временно ограничено», — говорится в telegram-канале ГИБДД Свердловской области. Объезд участка организован через Камышлов. Госавтоинспекторы и сотрудники МЧС буксируют грузовой транспорт и ликвидируют последствия ДТП. Причины происшествия уточняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...