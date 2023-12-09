Столкнувшиеся тягачи перекрыли трассу Екатеринбург-Тюмень. Фото

Движение по Тюменскому тракту ограниченно из-за ДТП

09 декабря 2023 в 22:56 Размер текста - 17 +

Госавтоинспекторы и МЧС буксируют тягачи с места ДТП Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Из-за ДТП на 126 километре трассы Екатеринбург — Тюмень ограниченно движение транспорта в сторону Екатеринбурга. Три столкнувшихся тягача на Тюменском тракте полностью перегородили путь для машин, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Госавтоинспекция Свердловской области информирует автомобилистов, что в связи с ДТП на 126 км федеральной автодороги „Екатеринбург — Тюмень“ Камышловского района, движение транспорта в сторону Екатеринбурга временно ограничено», — говорится в telegram-канале ГИБДД Свердловской области. Объезд участка организован через Камышлов. Госавтоинспекторы и сотрудники МЧС буксируют грузовой транспорт и ликвидируют последствия ДТП. Причины происшествия уточняются. Фото: telegram-канал ГИБДД Свердловской области (https://t.me/gibdd_66/4528)

Из-за ДТП на 126 километре трассы Екатеринбург — Тюмень ограниченно движение транспорта в сторону Екатеринбурга. Три столкнувшихся тягача на Тюменском тракте полностью перегородили путь для машин, сообщили в ГИБДД Свердловской области. «Госавтоинспекция Свердловской области информирует автомобилистов, что в связи с ДТП на 126 км федеральной автодороги „Екатеринбург — Тюмень“ Камышловского района, движение транспорта в сторону Екатеринбурга временно ограничено», — говорится в telegram-канале ГИБДД Свердловской области. Объезд участка организован через Камышлов. Госавтоинспекторы и сотрудники МЧС буксируют грузовой транспорт и ликвидируют последствия ДТП. Причины происшествия уточняются.