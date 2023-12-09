ОМОН нагрянул в гей-клуб Екатеринбурга. Видео

10 декабря 2023 в 02:26 Размер текста - 17 +

Мероприятие продолжается больше двух часов Фото: URA.RU Сотрудники УМВД по Екатеринбургу с привлечением ОМОНа провели профилактический рейд в екатеринбургском гей-клубе Fame — в разгар тематической вечеринки. У посетителей проверяют документы, переписывают данные, передает корреспондент URA.RU — неслучайный свидетель акции. Ею руководит замначальника главка Александр Кашигин. Оперативники вместе с кинологами осматривают производственные и «игровые» помещения. По словам участника рейда — члена городской Общественной палаты, координатора движения «Народный контроль» Дмитрия Чукреева, — в клубе как минимум изымут немаркированную алкогольную продукцию. Это настойки и коктейли. «Будут возбуждены два административных производства — по алкоголю и аналогичным нарушениям с табаком», — сказал Чукреев. Он также утверждает, что рейд проводился «по сообщениям неравнодушных граждан» и никак не связан с недавним решением Верховного суда РФ. 30 ноября он признал ЛГБТ экстремистским движением и запретил его деятельность на территории страны. Оперативники нагрянули в гей-клуб в разгар тематической вечеринки Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU

Сотрудники УМВД по Екатеринбургу с привлечением ОМОНа провели профилактический рейд в екатеринбургском гей-клубе Fame — в разгар тематической вечеринки. У посетителей проверяют документы, переписывают данные, передает корреспондент URA.RU — неслучайный свидетель акции. Ею руководит замначальника главка Александр Кашигин. Оперативники вместе с кинологами осматривают производственные и «игровые» помещения. По словам участника рейда — члена городской Общественной палаты, координатора движения «Народный контроль» Дмитрия Чукреева, — в клубе как минимум изымут немаркированную алкогольную продукцию. Это настойки и коктейли. «Будут возбуждены два административных производства — по алкоголю и аналогичным нарушениям с табаком», — сказал Чукреев. Он также утверждает, что рейд проводился «по сообщениям неравнодушных граждан» и никак не связан с недавним решением Верховного суда РФ. 30 ноября он признал ЛГБТ экстремистским движением и запретил его деятельность на территории страны.