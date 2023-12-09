Венесуэла предложила Гайане провести переговоры на высшем уровне

10 декабря 2023 в 02:23 Размер текста - 17 +

О встрече будет объявлено в ближайшие дни Фото: Владимир Андреев © URA.RU Венесуэла предложила Гайане провести встречу на высшем уровне для обсуждения территориального конфликта между республиками. Об этом сообщил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль. «Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел телефонные переговоры с [президентом Бразилии] Лулой да Силвой и премьер-министром Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсалвесом. Во время переговоров он получил предложение провести встречу на высшем уровне с Гайаной, о которой будет объявлено в ближайшие дни», — заявил Хиль на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter). Мадуро также провел беседу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Стороны отметили мирный характер требований Венесуэлы и дипломатические методы урегулирования спора. В конце ноября Венесуэла начала военную операцию по присоединению спорного региона Эссекибо, на который также претендует Гайана. Конфликт возник после того, как несколько нефтяных компаний начали разработку месторождений в морских районах, которые не были разделены между ними. Спор между двумя странами продолжается более 100 лет. Главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец заявил, что Венесуэла не вторгнется на территорию Гайаны. Причина в труднодоступной местности на границе, передает «Национальная служба новостей».

Венесуэла предложила Гайане провести встречу на высшем уровне для обсуждения территориального конфликта между республиками. Об этом сообщил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль. «Президент Венесуэлы Николас Мадуро провел телефонные переговоры с [президентом Бразилии] Лулой да Силвой и премьер-министром Сент-Винсента и Гренадин Ральфом Гонсалвесом. Во время переговоров он получил предложение провести встречу на высшем уровне с Гайаной, о которой будет объявлено в ближайшие дни», — заявил Хиль на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter). Мадуро также провел беседу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Стороны отметили мирный характер требований Венесуэлы и дипломатические методы урегулирования спора. В конце ноября Венесуэла начала военную операцию по присоединению спорного региона Эссекибо, на который также претендует Гайана. Конфликт возник после того, как несколько нефтяных компаний начали разработку месторождений в морских районах, которые не были разделены между ними. Спор между двумя странами продолжается более 100 лет. Главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец заявил, что Венесуэла не вторгнется на территорию Гайаны. Причина в труднодоступной местности на границе, передает «Национальная служба новостей».