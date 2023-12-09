Армия России в бою у Артемовска уничтожила командира спецназа по прозвищу «Дантист» и его боевиков — наемников из Шри-Ланки. Об этом сообщили военкоры telegram-канала «Русская Весна».
«В бою у Артемовска российские бойцы уничтожили трех наемников из Шри-Ланки, одним из которых был командир спецназа по прозвищу „Дантист“. Их гибель подтвердил глава МИД Шри-Ланки Али Сабри, который сообщил, что после сообщений об их смерти стало известно о вербовке ланкийских граждан в армию Украины», —
Капитан Раниш Хеваг, который носил прозвище «Дантист», был командиром первого спецподразделения интернационального легиона территориальной обороны Украины. Сабри подчеркнул, что правительство Шри-Ланки предприняло меры, чтобы «не допускать вербовки ланкийцев в будущем».
Также российские военные уничтожили украинских боевиков с шевронами с флагами США в районе села Богдановка в ДНР. Командир одного из отрядов подразделения «Север-V» Южной группировки войск с позывным «Чибилия» продемонстрировал шевроны с ликвидированных наемников, пишет RT.
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