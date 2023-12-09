09 декабря 2023
08 декабря 2023

Власти Ноябрьска предупредили школьников об опасности из-за сильных морозов

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Салехарда, снег, дорожные знаки, зима, осторожно дети, иней, мороз
Предупреждение касается всех школьников Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) утром 10 декабря температура воздуха составила -44 градуса. Власти города просят школьников с 1-й по 11-й класс оставаться дома, чтобы избежать неблагоприятных последствий.

«По сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы на 06:00 в Ноябрьске температура воздуха -44 градуса, ветер переменных направлений 1 м/с. В связи с температурным режимом нахождение детей с 1-й по 11-й класс на улице не рекомендуется и небезопасно», — сообщается в telegram-канале мэрии Ноябрьска.

Синоптики сервиса Gismeteo предупреждали, что на выходных в городах ЯНАО после небольшого потепления вернутся морозы. Дневная температура воздуха опустится до -41 градусов.

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В Ноябрьске (ЯНАО) утром 10 декабря температура воздуха составила -44 градуса. Власти города просят школьников с 1-й по 11-й класс оставаться дома, чтобы избежать неблагоприятных последствий. «По сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы на 06:00 в Ноябрьске температура воздуха -44 градуса, ветер переменных направлений 1 м/с. В связи с температурным режимом нахождение детей с 1-й по 11-й класс на улице не рекомендуется и небезопасно», — сообщается в telegram-канале мэрии Ноябрьска. Синоптики сервиса Gismeteo предупреждали, что на выходных в городах ЯНАО после небольшого потепления вернутся морозы. Дневная температура воздуха опустится до -41 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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