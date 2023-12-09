Власти Ноябрьска предупредили школьников об опасности из-за сильных морозов

В Ноябрьске (ЯНАО) утром 10 декабря температура воздуха составила -44 градуса. Власти города просят школьников с 1-й по 11-й класс оставаться дома, чтобы избежать неблагоприятных последствий.
«По сообщению Единой дежурно-диспетчерской службы на 06:00 в Ноябрьске температура воздуха -44 градуса, ветер переменных направлений 1 м/с. В связи с температурным режимом нахождение детей с 1-й по 11-й класс на улице не рекомендуется и небезопасно», — сообщается в telegram-канале мэрии Ноябрьска.
Синоптики сервиса Gismeteo предупреждали, что на выходных в городах ЯНАО после небольшого потепления вернутся морозы. Дневная температура воздуха опустится до -41 градусов.
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