Россиян предупредили о подорожании елок перед Новым годом

Рослесинфорг: живые ели перед Новым годом подорожают на 200 рублей

10 декабря 2023 в 06:53 Размер текста - 17 +

Импортные ели могут быть дороже на 1000 рублей, чем в прошлом году Фото: Размик Закарян © URA.RU Перед новогодними праздниками цены на елки и другие хвойные деревья станут выше. За одно дерево придется отдать на 100—200 рублей больше. Ценовой пик будет с середины месяца до 28 декабря, сообщили в Рослесинфорге. «Если в прошлом году елку в 1,5—1,7 метра на базарах продавали в среднем за 1200 рублей, а сосну — за 1500, то в этом сверху можно будет докинуть еще рублей 100—200. <…> Ценовой пик в этом году будет наблюдаться с 12-15 по 28 декабря», — передает информацию Рослесинфорга «Парламентская газета». Директор сети елочных магазинов Владислав Пухаев рассказал изданию, что дороже всего обойдутся импортные деревья. Елки, доставленные по параллельному импорту через белорусскую границу, могут быть дороже на 1000 рублей, чем в прошлом году. Пухаев рассказал, что для выбора правильной елки необходимо достать ее из сетки и постучать по земле. Если ветки свежие и с них не опадают зеленые иглы, то дерево хорошее, передает телеканал RT.

Перед новогодними праздниками цены на елки и другие хвойные деревья станут выше. За одно дерево придется отдать на 100—200 рублей больше. Ценовой пик будет с середины месяца до 28 декабря, сообщили в Рослесинфорге. «Если в прошлом году елку в 1,5—1,7 метра на базарах продавали в среднем за 1200 рублей, а сосну — за 1500, то в этом сверху можно будет докинуть еще рублей 100—200. <…> Ценовой пик в этом году будет наблюдаться с 12-15 по 28 декабря», — передает информацию Рослесинфорга «Парламентская газета». Директор сети елочных магазинов Владислав Пухаев рассказал изданию, что дороже всего обойдутся импортные деревья. Елки, доставленные по параллельному импорту через белорусскую границу, могут быть дороже на 1000 рублей, чем в прошлом году. Пухаев рассказал, что для выбора правильной елки необходимо достать ее из сетки и постучать по земле. Если ветки свежие и с них не опадают зеленые иглы, то дерево хорошее, передает телеканал RT.