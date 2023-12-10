Рада лишит беженцев с Украины минимальных выплат в новом году

10 декабря 2023 в 11:45 Размер текста - 17 +

Украина урежет финансовую поддержку беженцев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Украина лишит большую часть беженцев с восточной части страны государственной поддержки. Сейчас она составляет 2-3 тысячи гривен (около 7530 рублей — прим.URA.RU). Об этом сообщил депутат Верховной Рады Александр Ткаченко. «Сейчас анонсировано постановление, что с 1 февраля хотят оставить только 170-200 тысяч человек с этими минимальными выплатами в размере 2-3 тысяч гривен», — заявил Ткаченко во время пленарного заседания. Текст опубликован на официальном сайте Верховной Рады. Он отметил, что пока поддержку получают около двух миллионов украинцев. По его словам, за два года правительство страны смогло расселить менее 1% беженцев. С начала спецоперации на Украине многие жители переехали в страны Запада, где им предоставлялось убежище. К концу 2023 года все больше государств начали урезать поддержку для мигрантов. В США также готовы выдворять беженцев.

Украина лишит большую часть беженцев с восточной части страны государственной поддержки. Сейчас она составляет 2-3 тысячи гривен (около 7530 рублей — прим.URA.RU). Об этом сообщил депутат Верховной Рады Александр Ткаченко. «Сейчас анонсировано постановление, что с 1 февраля хотят оставить только 170-200 тысяч человек с этими минимальными выплатами в размере 2-3 тысяч гривен», — заявил Ткаченко во время пленарного заседания. Текст опубликован на официальном сайте Верховной Рады. Он отметил, что пока поддержку получают около двух миллионов украинцев. По его словам, за два года правительство страны смогло расселить менее 1% беженцев. С начала спецоперации на Украине многие жители переехали в страны Запада, где им предоставлялось убежище. К концу 2023 года все больше государств начали урезать поддержку для мигрантов. В США также готовы выдворять беженцев.