Reuters: Белый дом хочет выдворить беженцев ради помощи Украине

08 декабря 2023 в 05:47 Размер текста - 17 +

В США могут ужесточить процедуру проверок беженцев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация президента США Джо Байдена готова согласиться на ускоренное выдворение и ужесточение процедуры проверок беженцев, чтобы республиканцы одобрили новое финансирование Украины. Об этом рассказал информированный источник. «Белый дом готов пойти на ужесточение стандартов прохождения проверки для получения убежища, согласиться на расширение процедуры ускоренного выдворения на всей территории страны, а также может согласиться, чтобы просителям, прибывшим через третьи страны на пути в США, отказывали в убежище», — пишет Reuters со ссылкой на источник. Накануне в Сенате США прошло голосование по законопроекту о финансовой помощи Украине, которое провалилось, так как республиканцы потребовали добавить ужесточение миграционного законодательства. Проект должен сократить масштабы нелегальной миграции в два раза. Несмотря на это, все еще неизвестно, когда будет согласована сделка. «Нам предстоит еще много работы», — отметил изданию сенатор-республиканец Том Тиллис, входящий в двухпартийную группу. В Сенате США заблокировали законопроект о выделении помощи Украине, так как документ не набрал необходимое количество голосов (49 из 60). По мнению бывшего американского чиновника, блокировка помощи Киеву приведет к негативным последствиям.

Администрация президента США Джо Байдена готова согласиться на ускоренное выдворение и ужесточение процедуры проверок беженцев, чтобы республиканцы одобрили новое финансирование Украины. Об этом рассказал информированный источник. «Белый дом готов пойти на ужесточение стандартов прохождения проверки для получения убежища, согласиться на расширение процедуры ускоренного выдворения на всей территории страны, а также может согласиться, чтобы просителям, прибывшим через третьи страны на пути в США, отказывали в убежище», — пишет Reuters со ссылкой на источник. Накануне в Сенате США прошло голосование по законопроекту о финансовой помощи Украине, которое провалилось, так как республиканцы потребовали добавить ужесточение миграционного законодательства. Проект должен сократить масштабы нелегальной миграции в два раза. Несмотря на это, все еще неизвестно, когда будет согласована сделка. «Нам предстоит еще много работы», — отметил изданию сенатор-республиканец Том Тиллис, входящий в двухпартийную группу. В Сенате США заблокировали законопроект о выделении помощи Украине, так как документ не набрал необходимое количество голосов (49 из 60). По мнению бывшего американского чиновника, блокировка помощи Киеву приведет к негативным последствиям.