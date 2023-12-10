Генсек заявил о подрыве авторитета к Совбезу ООН

10 декабря 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

В ООН заявили о подрыве авторитета организации на международной арене Фото: wikipedia.org/White House Авторитет Совета безопасности ООН сильно пострадал из-за невозможности выполнить резолюцию Генассамблеи о прекращении огня в Газе. Об этом заявил 10 декабря генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на открытии Дохийского форума в Катаре. «Авторитет и доверие к ООН и Совету безопасности были подорваны из-за их неспособности выполнить резолюцию о прекращении огня в секторе Газа. Гуманитарное перемирие не удалось установить, но это не делает призывы к нему менее необходимыми», — передает Al Jazeera слова Гутерреша. Генсек ООН Гутерреш призвал переломить ситуацию в секторе Газа, где происходит эскалация конфликта. Он выступил за мирное решение проблемы, передает RT. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что западные страны и прежде всего США пытаются помешать ООН урегулировать конфликт в секторе Газа.

Авторитет Совета безопасности ООН сильно пострадал из-за невозможности выполнить резолюцию Генассамблеи о прекращении огня в Газе. Об этом заявил 10 декабря генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на открытии Дохийского форума в Катаре. «Авторитет и доверие к ООН и Совету безопасности были подорваны из-за их неспособности выполнить резолюцию о прекращении огня в секторе Газа. Гуманитарное перемирие не удалось установить, но это не делает призывы к нему менее необходимыми», — передает Al Jazeera слова Гутерреша. Генсек ООН Гутерреш призвал переломить ситуацию в секторе Газа, где происходит эскалация конфликта. Он выступил за мирное решение проблемы, передает RT. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что западные страны и прежде всего США пытаются помешать ООН урегулировать конфликт в секторе Газа.