30 октября 2023

Путин заявил о попытках помешать ООН решить конфликт в Газе

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на Третьей Международной олимпиаде по финансовой безопасности. Сочи, путин владимир
Владимир Путин раскритиковал позицию стран Запада, которые мешают ООН урегулировать конфликт Фото:

Западные страны и прежде всего США пытаются помешать ООН урегулировать конфликт в секторе Газа. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании в Махачкале.

«Странам Запада не нужен прочный мир на святой земле, им нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке. Поэтому они дискредитируют те страны, которые настаивают на немедленном прекращении огня в секторе Газа. Даже ООН <…> подвергается нападкам, настоящей травле и попыткам дискредитации», — подчеркнул Путин на совещании в Дагестане, которое транслировалось в эфире канала «Россия 24».

Ранее Путин подчеркнул, что невозможно равнодушно смотреть на окровавленных, погибших детей, страдания стариков, гибель медиков на Ближнем Востоке. Он добавил, что несмотря на ужас ситуации в Газе, эмоции необходимо сдерживать. По мнению Путина, страшные события, которые сейчас происходят в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем неповинных людей, которым просто некуда бежать, ничем оправдать нельзя, передает RT.

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Западные страны и прежде всего США пытаются помешать ООН урегулировать конфликт в секторе Газа. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании в Махачкале. «Странам Запада не нужен прочный мир на святой земле, им нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке. Поэтому они дискредитируют те страны, которые настаивают на немедленном прекращении огня в секторе Газа. Даже ООН <…> подвергается нападкам, настоящей травле и попыткам дискредитации», — подчеркнул Путин на совещании в Дагестане, которое транслировалось в эфире канала «Россия 24». Ранее Путин подчеркнул, что невозможно равнодушно смотреть на окровавленных, погибших детей, страдания стариков, гибель медиков на Ближнем Востоке. Он добавил, что несмотря на ужас ситуации в Газе, эмоции необходимо сдерживать. По мнению Путина, страшные события, которые сейчас происходят в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем неповинных людей, которым просто некуда бежать, ничем оправдать нельзя, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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