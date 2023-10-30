Путин заявил о попытках помешать ООН решить конфликт в Газе

31 октября 2023 в 00:33 Размер текста - 17 +

Владимир Путин раскритиковал позицию стран Запада, которые мешают ООН урегулировать конфликт Фото: Владимир Андреев © URA.RU Западные страны и прежде всего США пытаются помешать ООН урегулировать конфликт в секторе Газа. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании в Махачкале. «Странам Запада не нужен прочный мир на святой земле, им нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке. Поэтому они дискредитируют те страны, которые настаивают на немедленном прекращении огня в секторе Газа. Даже ООН <…> подвергается нападкам, настоящей травле и попыткам дискредитации», — подчеркнул Путин на совещании в Дагестане, которое транслировалось в эфире канала «Россия 24». Ранее Путин подчеркнул, что невозможно равнодушно смотреть на окровавленных, погибших детей, страдания стариков, гибель медиков на Ближнем Востоке. Он добавил, что несмотря на ужас ситуации в Газе, эмоции необходимо сдерживать. По мнению Путина, страшные события, которые сейчас происходят в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем неповинных людей, которым просто некуда бежать, ничем оправдать нельзя, передает RT.

Западные страны и прежде всего США пытаются помешать ООН урегулировать конфликт в секторе Газа. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании в Махачкале. «Странам Запада не нужен прочный мир на святой земле, им нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке. Поэтому они дискредитируют те страны, которые настаивают на немедленном прекращении огня в секторе Газа. Даже ООН <…> подвергается нападкам, настоящей травле и попыткам дискредитации», — подчеркнул Путин на совещании в Дагестане, которое транслировалось в эфире канала «Россия 24». Ранее Путин подчеркнул, что невозможно равнодушно смотреть на окровавленных, погибших детей, страдания стариков, гибель медиков на Ближнем Востоке. Он добавил, что несмотря на ужас ситуации в Газе, эмоции необходимо сдерживать. По мнению Путина, страшные события, которые сейчас происходят в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем неповинных людей, которым просто некуда бежать, ничем оправдать нельзя, передает RT.