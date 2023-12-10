Замдиректора школы №5 Ларису Католикову в Брянске, где произошла стрельба, поместили под домашний арест. Об этом сообщил корреспондент РЕН ТВ.
«Замдиректора гимназии в Брянске, где произошла стрельба, поместили под домашний арест», — заявил корреспондент РЕН ТВ. Сообщение опубликовано в telegram-канале.
По данным telegram-канала Mash, на домашнем аресте Католикова будет до 7 февраля. Выходить на улицу ей можно только с разрешения следователя.
Ранее директора ЧОО «Агентство Экскалибур» Сергея Поддубного, занимающегося охраной школы № 5, был арестован за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Он пробудет в СИЗО два месяца.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.