Замдиректора брянской школы отправили под арест из-за стрельбы. Видео

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Лариса Католикова сможет выходить на улицу только с разрешения следователя Фото:
новость из сюжета
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

Замдиректора школы №5 Ларису Католикову в Брянске, где произошла стрельба, поместили под домашний арест. Об этом сообщил корреспондент РЕН ТВ.

«Замдиректора гимназии в Брянске, где произошла стрельба, поместили под домашний арест», — заявил корреспондент РЕН ТВ. Сообщение опубликовано в telegram-канале.

По данным telegram-канала Mash, на домашнем аресте Католикова будет до 7 февраля. Выходить на улицу ей можно только с разрешения следователя.

Ранее директора ЧОО «Агентство Экскалибур» Сергея Поддубного, занимающегося охраной школы № 5, был арестован за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Он пробудет в СИЗО два месяца.

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Замдиректора школы №5 Ларису Католикову в Брянске, где произошла стрельба, поместили под домашний арест. Об этом сообщил корреспондент РЕН ТВ. «Замдиректора гимназии в Брянске, где произошла стрельба, поместили под домашний арест», — заявил корреспондент РЕН ТВ. Сообщение опубликовано в telegram-канале. По данным telegram-канала Mash, на домашнем аресте Католикова будет до 7 февраля. Выходить на улицу ей можно только с разрешения следователя. Ранее директора ЧОО «Агентство Экскалибур» Сергея Поддубного, занимающегося охраной школы № 5, был арестован за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Он пробудет в СИЗО два месяца.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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