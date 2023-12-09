Общество Транспорт Авиакомпания Utair отменила прямой рейс из Сургута в Ханты-Мансийск 10 декабря 2023 в 18:30 Размер текста - 17 + В ХМАО на неделю отменили прямой рейс между Сургутом и Ханты-Мансийском Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На протяжении недели авиакомпания Utair не будет совершать прямые рейсы между Сургутом и Ханты-Мансийском (ХМАО). Полеты будут только с пересадкой. Указано на официальном сайте компании. «C 11 по 15 декабря есть рейсы только с пересадками в Тюмени или Екатеринбурге. В некоторых случаях пересадка достигает 25 часов. Прямые рейсы между Сургутом и Ханты-Мансийском снова можно приобрести с 18 декабря», — указано на сайте. Официальных причин такого графика Utair не называет. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. На протяжении недели авиакомпания Utair не будет совершать прямые рейсы между Сургутом и Ханты-Мансийском (ХМАО). Полеты будут только с пересадкой. Указано на официальном сайте компании. «C 11 по 15 декабря есть рейсы только с пересадками в Тюмени или Екатеринбурге. В некоторых случаях пересадка достигает 25 часов. Прямые рейсы между Сургутом и Ханты-Мансийском снова можно приобрести с 18 декабря», — указано на сайте. Официальных причин такого графика Utair не называет. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям