Авиакомпания Utair отменила прямой рейс из Сургута в Ханты-Мансийск

В ХМАО на неделю отменили прямой рейс между Сургутом и Ханты-Мансийском
На протяжении недели авиакомпания Utair не будет совершать прямые рейсы между Сургутом и Ханты-Мансийском (ХМАО). Полеты будут только с пересадкой. Указано на официальном сайте компании.
«C 11 по 15 декабря есть рейсы только с пересадками в Тюмени или Екатеринбурге. В некоторых случаях пересадка достигает 25 часов. Прямые рейсы между Сургутом и Ханты-Мансийском снова можно приобрести с 18 декабря», — указано на сайте. Официальных причин такого графика Utair не называет.
Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ ожидается.
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