Отца девочки, стрелявшей в гимназии Брянска, заключили под стражу

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Судебное заседание по делу банды Тропиканки в Свердловском областном суде. Екатеринбург, арест, суд, судебный процесс, наручники, задержание
Отец девочки отправлен в СИЗО на два месяца Фото:
новость из сюжета
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

Отца девочки, устроившей стрельбу в школе №5 в Брянске, арестовали на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе судов.

Ранее, 7 декабря, школьница устроила стрельбу в классе, в результате которой пять человек пострадали. В отношении отца девочки было возбуждено два уголовных дела по статьям «Небрежное хранение оружия» и «Доведение до самоубийства». Ему может грозить до 17 лет колонии.

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Отца девочки, устроившей стрельбу в школе №5 в Брянске, арестовали на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе судов. Ранее, 7 декабря, школьница устроила стрельбу в классе, в результате которой пять человек пострадали. В отношении отца девочки было возбуждено два уголовных дела по статьям «Небрежное хранение оружия» и «Доведение до самоубийства». Ему может грозить до 17 лет колонии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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