Отца девочки, стрелявшей в гимназии Брянска, заключили под стражу

Отец девочки отправлен в СИЗО на два месяца
новость из сюжетаВосьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска
Отца девочки, устроившей стрельбу в школе №5 в Брянске, арестовали на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе судов.
Ранее, 7 декабря, школьница устроила стрельбу в классе, в результате которой пять человек пострадали. В отношении отца девочки было возбуждено два уголовных дела по статьям «Небрежное хранение оружия» и «Доведение до самоубийства». Ему может грозить до 17 лет колонии.
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