Mash: подростков, пострадавших при стрельбе в Брянске, ввели в кому

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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, операционная, капельница, лечение, хирург, медицина, обследование, клиника, медицинский работник, врач, больница, лечащий врач
По данным telegram-канал Mash, школьники находятся в стабильно тяжелом состоянии Фото:
новость из сюжета
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

Двое из пяти школьников, Тимофей Б. и Петр Е., получившие ранения в результате стрельбы в школе №5 в Брянске, были введены в медикаментозную кому. Об этом сообщил telegram-канал Mash.

«Двоих из пяти подростков, получивших ранения во время стрельбы в брянской школе № 5, ввели в медикаментозную кому», — говорится в сообщении. По данным канала, Тимофей и Петр находятся в стабильно тяжелом состоянии.

Тимофею картечь попала в левое предплечье, бедро, колено и грудную клетку. Врачи провели операцию по сращиванию костей левой руки и поставили спицы в ногу. По результатам УЗИ, внутренние органы у школьника не пострадали.

Петр получил ранения легкого, селезенки, спины, поясницы и левого плеча. Из его тела достали семь металлических дробей. Еще несколько осталось внутри — их не удалось извлечь, так как есть большой риск последствий. Врачи провели ему операцию, в результате которой остановили кровотечение из селезенки и уменьшили семимиллиметровое отверстие в диафрагме. По результатам анализов, у школьника заподозрили повреждение локтевого и лучевого нервов.

Ранее, 7 декабря, ученица восьмого класса начала стрельбу в брянской школе, передает телеканал 360. В результате нападения пять человек пострадали, одна школьница погибла. Сама нападавшая покончила с собой. СК РФ региона возбудил уголовное дело об убийстве в школе №5, передает РАПСИ. Отца девочки, устроившей стрельбу, отправили на два месяца в СИЗО.

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Двое из пяти школьников, Тимофей Б. и Петр Е., получившие ранения в результате стрельбы в школе №5 в Брянске, были введены в медикаментозную кому. Об этом сообщил telegram-канал Mash. «Двоих из пяти подростков, получивших ранения во время стрельбы в брянской школе № 5, ввели в медикаментозную кому», — говорится в сообщении. По данным канала, Тимофей и Петр находятся в стабильно тяжелом состоянии. Тимофею картечь попала в левое предплечье, бедро, колено и грудную клетку. Врачи провели операцию по сращиванию костей левой руки и поставили спицы в ногу. По результатам УЗИ, внутренние органы у школьника не пострадали. Петр получил ранения легкого, селезенки, спины, поясницы и левого плеча. Из его тела достали семь металлических дробей. Еще несколько осталось внутри — их не удалось извлечь, так как есть большой риск последствий. Врачи провели ему операцию, в результате которой остановили кровотечение из селезенки и уменьшили семимиллиметровое отверстие в диафрагме. По результатам анализов, у школьника заподозрили повреждение локтевого и лучевого нервов. Ранее, 7 декабря, ученица восьмого класса начала стрельбу в брянской школе, передает телеканал 360. В результате нападения пять человек пострадали, одна школьница погибла. Сама нападавшая покончила с собой. СК РФ региона возбудил уголовное дело об убийстве в школе №5, передает РАПСИ. Отца девочки, устроившей стрельбу, отправили на два месяца в СИЗО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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