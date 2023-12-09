09 декабря 2023

В Екатеринбурге загорелся троллейбус. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия пожара на Ленинградском вокзале. Москва , мчс, пожарный рукав, пожарный
В Екатеринбурге загорелся троллейбус Фото:

В Екатеринбурге в Юго-Западном районе загорелся троллейбус. Об этом сообщил очевидец.

«На конечной (остановке — прим URA.RU) горит троллейбус №27», — говорит очевидец. Его слова передает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».

В ГУ МЧС по Свердловской области корреспонденту URA.RU рассказали, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения. «Информации о пострадавших не поступало», — добавили в ведомстве.

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В Екатеринбурге в Юго-Западном районе загорелся троллейбус. Об этом сообщил очевидец. «На конечной (остановке — прим URA.RU) горит троллейбус №27», — говорит очевидец. Его слова передает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург». В ГУ МЧС по Свердловской области корреспонденту URA.RU рассказали, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения. «Информации о пострадавших не поступало», — добавили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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