В Екатеринбурге загорелся троллейбус
В Екатеринбурге в Юго-Западном районе загорелся троллейбус. Об этом сообщил очевидец.
«На конечной (остановке — прим URA.RU) горит троллейбус №27», — говорит очевидец. Его слова передает telegram-канал «Zloy_ekb 18+ | Злой Екатеринбург».
В ГУ МЧС по Свердловской области корреспонденту URA.RU рассказали, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения. «Информации о пострадавших не поступало», — добавили в ведомстве.
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