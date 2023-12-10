В Минздраве рассказали о состоянии школьников, раненных при стрельбе в Брянске

Минздрав: раненные в Брянске дети находятся в тяжелом состоянии, но могут дышать
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие второго корпуса клиники УГМК-Здоровье. Екатеринбург, кровать, больничная палата, медицина, здравоохранение, больница, больничная койка, частная клиника, частная больница, угмк здоровье, угмк-здоровье
Состояние школьников оценивается как стабильно тяжелое Фото:
новость из сюжета
Восьмиклассница устроила стрельбу в школе Брянска

Школьники, которых эвакуировали из Брянска в Москву после стрельбы, остаются в стабильно тяжелом состоянии, но могут самостоятельно дышать. Об этом рассказали в Минздраве России.

«Состояние подростков, проходящих лечение в Российской детской клинической больницы Минздрава России, оценивается как стабильное тяжелое, они дышат самостоятельно», — говорится в сообщении. Передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что двоих из пяти пострадавших подростков, Тимофея Б. и Петра Е., ввели в медикаментозную кому. У Тимофея ранено левое предплечье, бедро, колено и грудная клетка. Ранения легкого, селезенки, спины, поясницы и левого плеча получил Петр. Оба мальчика находятся в стабильно тяжелом состоянии.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Школьники, которых эвакуировали из Брянска в Москву после стрельбы, остаются в стабильно тяжелом состоянии, но могут самостоятельно дышать. Об этом рассказали в Минздраве России. «Состояние подростков, проходящих лечение в Российской детской клинической больницы Минздрава России, оценивается как стабильное тяжелое, они дышат самостоятельно», — говорится в сообщении. Передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что двоих из пяти пострадавших подростков, Тимофея Б. и Петра Е., ввели в медикаментозную кому. У Тимофея ранено левое предплечье, бедро, колено и грудная клетка. Ранения легкого, селезенки, спины, поясницы и левого плеча получил Петр. Оба мальчика находятся в стабильно тяжелом состоянии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...