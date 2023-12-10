В Минздраве рассказали о состоянии школьников, раненных при стрельбе в Брянске

Школьники, которых эвакуировали из Брянска в Москву после стрельбы, остаются в стабильно тяжелом состоянии, но могут самостоятельно дышать. Об этом рассказали в Минздраве России.
«Состояние подростков, проходящих лечение в Российской детской клинической больницы Минздрава России, оценивается как стабильное тяжелое, они дышат самостоятельно», — говорится в сообщении. Передает РИА Новости.
Ранее сообщалось, что двоих из пяти пострадавших подростков, Тимофея Б. и Петра Е., ввели в медикаментозную кому. У Тимофея ранено левое предплечье, бедро, колено и грудная клетка. Ранения легкого, селезенки, спины, поясницы и левого плеча получил Петр. Оба мальчика находятся в стабильно тяжелом состоянии.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.