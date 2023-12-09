Новый терминал аэропорта в Салехарде появится в 2027 году

Дмитрий Артюхов озвучил дату реновации аэропорта в Салехарде Фото: пресс-служба

В Салехарде реновация аэропорта будет завершена в 2027 году. О новом терминале рассказал губернатор Дмитрий Артюхов в ходе «Прямой линии».

«В Салехарде планируется полная реновация аэропорта. Это будет не только терминал, но и взлетно-посадочные полосы, необходимое оборудование, подъезды к аэропорту. Старые проекты интегрируются в концессию, наш инвестор не потратит времени на это», — сообщил Дмитрий Артюхов в эфире «Прямой линии», который транслируется на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Эта мера позволит ускорить сроки строительства нового терминала со всей инфраструктурой, в том числе и с теплыми рукавами. Губернатор отметил, что в Салехарде пока не идет речь о создании международного аэропорта, но в Новом Уренгое пассажиропоток уже приближается к необходимой цифре в один миллион 450 тысяч пассажиров в год.

Ранее URA.RU рассказало, каким будет новый аэропорт в Салехарде. Реновация терминала реализуется через концессионное соглашение, с помощью которого власти сэкономили около 3 млрд рублей.