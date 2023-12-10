На запорожском направлении ВСУ (Вооруженные силы Украины) бросает свой личный состав на убой. Об этом рассказал солдат ВС РФ с позывным «Медведь».
«Командование ВСУ не жалеет синих [украинских солдат]. Противник бросает свой личный состав на убой. Одну группу мы кладем на накате, они сразу же следующую отправляют. Очень часто у них бывает такое, что отправляют людей, не объясняя, что там сидят на позициях. Они говорят: позиции пустые», —
«Медведь» добавил, что украинские солдаты, желая сохранить свою жизнь, все чаще складывают оружие. «С самого начала контрнаступления в плен сдалось около батальона, если суммарно всех посчитать», — пояснил военнослужащий.
Российские военнослужащие поразили место сбора командного состава тактических групп ВСУ «Катран» и «Омаха». В Минобороны отметили, что ВС РФ также нанесли удар по хранилищу топлива для украинской бронетехники и живой силе в 128 районах.
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