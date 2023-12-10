10 декабря 2023

Боец ВС РФ «Медведь»: ВСУ бросают людей на убой на запорожском направлении

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, снайпер, винтовка, свд, всу, stock
Командование ВСУ не жалеет своих солдат, считает участник спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На запорожском направлении ВСУ (Вооруженные силы Украины) бросает свой личный состав на убой. Об этом рассказал солдат ВС РФ с позывным «Медведь».

«Командование ВСУ не жалеет синих [украинских солдат]. Противник бросает свой личный состав на убой. Одну группу мы кладем на накате, они сразу же следующую отправляют. Очень часто у них бывает такое, что отправляют людей, не объясняя, что там сидят на позициях. Они говорят: позиции пустые», — передает telegram-канал «Минобороны России» слова бойца.

«Медведь» добавил, что украинские солдаты, желая сохранить свою жизнь, все чаще складывают оружие. «С самого начала контрнаступления в плен сдалось около батальона, если суммарно всех посчитать», — пояснил военнослужащий.

Российские военнослужащие поразили место сбора командного состава тактических групп ВСУ «Катран» и «Омаха». В Минобороны отметили, что ВС РФ также нанесли удар по хранилищу топлива для украинской бронетехники и живой силе в 128 районах.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На запорожском направлении ВСУ (Вооруженные силы Украины) бросает свой личный состав на убой. Об этом рассказал солдат ВС РФ с позывным «Медведь». «Командование ВСУ не жалеет синих [украинских солдат]. Противник бросает свой личный состав на убой. Одну группу мы кладем на накате, они сразу же следующую отправляют. Очень часто у них бывает такое, что отправляют людей, не объясняя, что там сидят на позициях. Они говорят: позиции пустые», — передает telegram-канал «Минобороны России» слова бойца. «Медведь» добавил, что украинские солдаты, желая сохранить свою жизнь, все чаще складывают оружие. «С самого начала контрнаступления в плен сдалось около батальона, если суммарно всех посчитать», — пояснил военнослужащий. Российские военнослужащие поразили место сбора командного состава тактических групп ВСУ «Катран» и «Омаха». В Минобороны отметили, что ВС РФ также нанесли удар по хранилищу топлива для украинской бронетехники и живой силе в 128 районах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...