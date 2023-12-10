В курганском городе с населением 9,3 тысячи человек нет маршруток и автобусов

Перевозчики не хотят работать на маршрутах в городе Щучье Курганской области

11 декабря 2023 в 03:57 Размер текста - 17 +

Допуск перевозчиков на маршруты осуществляется на основании проведения открытых конкурсов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Щучье, где проживает порядка 9,3 тысячи человек, Курганской области нет ни одного маршрутного такси или автобуса, людям сложно добираться из одного конца города в другой. Проблема не решается больше года. Причина кроется в том, что перевозчики не хотят обслуживать маршруты, которые им предлагают, пояснила пресс-служба администрации округа. «В целях возобновления перевозок по муниципальным маршрутам администрацией Щучанского округа был объявлен открытый конкурс на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок. К сожалению, заявок от претендентов на участие в конкурсе в установленный срок не поступило», — пояснили в мэрии. Соответствующий вопрос был задан во время прямой линии с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. По словам главы муниципалитета Геннадия Подкорытова, частным перевозчикам невыгодно работать на маршрутах из-за низкого пассажиропотока. Администрация не отменяет рейсы, и даже увеличила их число, но предпринимателей, желающих отвечать за маршруты, нет.

В городе Щучье, где проживает порядка 9,3 тысячи человек, Курганской области нет ни одного маршрутного такси или автобуса, людям сложно добираться из одного конца города в другой. Проблема не решается больше года. Причина кроется в том, что перевозчики не хотят обслуживать маршруты, которые им предлагают, пояснила пресс-служба администрации округа. «В целях возобновления перевозок по муниципальным маршрутам администрацией Щучанского округа был объявлен открытый конкурс на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок. К сожалению, заявок от претендентов на участие в конкурсе в установленный срок не поступило», — пояснили в мэрии. Соответствующий вопрос был задан во время прямой линии с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым. По словам главы муниципалитета Геннадия Подкорытова, частным перевозчикам невыгодно работать на маршрутах из-за низкого пассажиропотока. Администрация не отменяет рейсы, и даже увеличила их число, но предпринимателей, желающих отвечать за маршруты, нет.