Мэр курганского округа рассказал, почему перевозчики не хотят работать

Глава Щучанского округа Подкорытов: перевозчикам невыгодно работать на наших маршрутах

Глава Щучанского округа рассказал о проблемах с общественным транспортом (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Щучанском округе Курганской области частным перевозчикам невыгодно работать на маршрутах между населенными пунктами. Об этом во время прямого эфира Центра управления регионом (ЦУР) заявил глава муниципалитета Геннадий Подкорытов. Трансляция велась в официальной группе структуры в социальной сети «ВКонтакте».

«Возникает много вопросов по транспортному сообщению. У нас нет частного предпринимателя или организации, которые бы осуществляли перевозки между населенными пунктами. Маршруты установлены, аукционы проводятся. Но упирается все в деньги. Перевозчикам это невыгодно. Они говорят, если будет наполняемость хотя бы 11 человек, то они готовы зайти», — объяснил Подкорытов. Глава муниципалитета добавил, что раньше в муниципалитете работал частный перевозчик, занимался перевозками между населенными пунктами.

«Но возникали недопонимания. Например, подъезжал автобус, а люди уже уезжали на такси или частном автомобиле», — уточнил глава округа. Он добавил, что этот вопрос необходимо решать.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области перевозчики перестали ездить по четырем маршрутам, ведущим в областной центр. Из-за этого власти региона запретили им выполнять перевозки на этих маршрутах. В декабре прошлого года власти искали временных перевозчиков на девять межмуниципальных маршрутов.