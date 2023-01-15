15 января 2023

Мэр курганского округа рассказал, почему перевозчики не хотят работать

Глава Щучанского округа Подкорытов: перевозчикам невыгодно работать на наших маршрутах
© Служба новостей «URA.RU»
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Вокзал. Курган, рейсовый автобус, вокзал, автобус, пассажиры, отъезд, отток населения
Глава Щучанского округа рассказал о проблемах с общественным транспортом (архивное фото) Фото:

В Щучанском округе Курганской области частным перевозчикам невыгодно работать на маршрутах между населенными пунктами. Об этом во время прямого эфира Центра управления регионом (ЦУР) заявил глава муниципалитета Геннадий Подкорытов. Трансляция велась в официальной группе структуры в социальной сети «ВКонтакте».

«Возникает много вопросов по транспортному сообщению. У нас нет частного предпринимателя или организации, которые бы осуществляли перевозки между населенными пунктами. Маршруты установлены, аукционы проводятся. Но упирается все в деньги. Перевозчикам это невыгодно. Они говорят, если будет наполняемость хотя бы 11 человек, то они готовы зайти», — объяснил Подкорытов. Глава муниципалитета добавил, что раньше в муниципалитете работал частный перевозчик, занимался перевозками между населенными пунктами.

«Но возникали недопонимания. Например, подъезжал автобус, а люди уже уезжали на такси или частном автомобиле», — уточнил глава округа. Он добавил, что этот вопрос необходимо решать.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области перевозчики перестали ездить по четырем маршрутам, ведущим в областной центр. Из-за этого власти региона запретили им выполнять перевозки на этих маршрутах. В декабре прошлого года власти искали временных перевозчиков на девять межмуниципальных маршрутов.

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В Щучанском округе Курганской области частным перевозчикам невыгодно работать на маршрутах между населенными пунктами. Об этом во время прямого эфира Центра управления регионом (ЦУР) заявил глава муниципалитета Геннадий Подкорытов. Трансляция велась в официальной группе структуры в социальной сети «ВКонтакте». «Возникает много вопросов по транспортному сообщению. У нас нет частного предпринимателя или организации, которые бы осуществляли перевозки между населенными пунктами. Маршруты установлены, аукционы проводятся. Но упирается все в деньги. Перевозчикам это невыгодно. Они говорят, если будет наполняемость хотя бы 11 человек, то они готовы зайти», — объяснил Подкорытов. Глава муниципалитета добавил, что раньше в муниципалитете работал частный перевозчик, занимался перевозками между населенными пунктами. «Но возникали недопонимания. Например, подъезжал автобус, а люди уже уезжали на такси или частном автомобиле», — уточнил глава округа. Он добавил, что этот вопрос необходимо решать. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области перевозчики перестали ездить по четырем маршрутам, ведущим в областной центр. Из-за этого власти региона запретили им выполнять перевозки на этих маршрутах. В декабре прошлого года власти искали временных перевозчиков на девять межмуниципальных маршрутов.
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