Юрист раскрыл, за что могут оштрафовать в Новый год

Юрист Комсолев: распитие спиртного приводит к штрафу за хулиганство в Новый год
© Служба новостей «URA.RU»
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Россиян посоветовали не злоупотреблять алкоголем в Новый год Фото:

В РФ большинство правонарушений в новогоднюю ночь совершают люди, которые злоупотребили спиртным. Об этом предупреждает юрист Владимир Комсолев. По его словам, пьяный человек рискует быть оштрафованным за мелкое хулиганство.

«Праздники не обходятся без употребления спиртных напитков. Поэтому первое (за что могут наказать — прим. URA.RU) — это мелкое хулиганство без причинения вреда или с причинением вреда имуществу. При этом вас оштрафуют от одной до двух тысяч рублей или арестуют на 15 суток», — рассказал Владимир Комсолев в интервью радио Sputnik.

Пьяный человек может нарушить нормы пожарной безопасности, отмечает юрист. За нарушение правил при запуске фейерверков будет наложен штраф. К административной ответственности граждан могут привлечь за громкую музыку и неосторожность при выгуле домашнего животного, подчеркивает Комсолев. Наказание последует и за распитие спиртного в общественных местах.

Новый год требует определенной подготовки, чтобы отметить его максимально комфортно и продуктивно. Психологи советуют для создания праздничного настроения завершить все рабочие дела и украсить дом. URA.RU подготовило материал, в котором рассказано, как лучше всего подготовиться к встрече с 2024 годом.

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В РФ большинство правонарушений в новогоднюю ночь совершают люди, которые злоупотребили спиртным. Об этом предупреждает юрист Владимир Комсолев. По его словам, пьяный человек рискует быть оштрафованным за мелкое хулиганство. «Праздники не обходятся без употребления спиртных напитков. Поэтому первое (за что могут наказать — прим. URA.RU) — это мелкое хулиганство без причинения вреда или с причинением вреда имуществу. При этом вас оштрафуют от одной до двух тысяч рублей или арестуют на 15 суток», — рассказал Владимир Комсолев в интервью радио Sputnik. Пьяный человек может нарушить нормы пожарной безопасности, отмечает юрист. За нарушение правил при запуске фейерверков будет наложен штраф. К административной ответственности граждан могут привлечь за громкую музыку и неосторожность при выгуле домашнего животного, подчеркивает Комсолев. Наказание последует и за распитие спиртного в общественных местах. Новый год требует определенной подготовки, чтобы отметить его максимально комфортно и продуктивно. Психологи советуют для создания праздничного настроения завершить все рабочие дела и украсить дом. URA.RU подготовило материал, в котором рассказано, как лучше всего подготовиться к встрече с 2024 годом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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