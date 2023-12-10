В ЯНАО роженицы недовольны условиями в перинатальном центре

Роженицы в Новом Уренгое находятся в роддоме, где протекает крыша и сломан лифт

Жительницы Нового Уренгоя пожаловались на плохие условия в роддоме Фото: Илья Московец © URA.RU

В перинатальном центре Нового Уренгоя (ЯНАО) регулярно протекает крыша из-за некачественного ремонта кровли. Жительница города сообщила в telegram, что в роддоме также не работает лифт, роженицы вынуждены передвигаться по лестнице.

«Роддом в Новом Уренгое. Там уже неисправные лифты, постоянно ломаются, неизвестно, когда будет замена? Женщины в положении пешком по лестнице ходят. Крышу регулярно ремонтируют, но она постоянно течет, как наступает весна и осень. Когда займутся этим вопросом капитально? Люди постоянно жалуются, а в ответ тишина, никаких перемен», — написала Анастасия под постом главы округа в telegram-канале.

Кроме того, горожанка рассказала, что будущих матерей не устраивает питание в роддоме. «Кормят рожениц так, что есть невозможно! Подача еды в одноразовых пластиковых контейнерах, и стойкое ощущение, что ими пользуются не первый раз, что даже аппетит пропадает такое кушать», — поделилась женщина.

В окружном департаменте здравоохранения сообщили, что в течение года в перинатальном центре ведутся работы по капитальному ремонту кровли, которые практически завершены. «Лифтовое оборудование будет проверено. Наше меню составлено совместно с диетологами, чтобы обеспечить пациентам все необходимые питательные вещества. Обязательно проведем дополнительную проверку качества оказания услуг по питанию», — говорится в сообщении.

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