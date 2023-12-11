В Московской области задержали 11 человек из-за взяток

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Клипарт Взятка, деньги. Тюмень
Нескольких человек задержали из-за подозрения в получении взяток в составе группы Фото:

Следователи Московской области задержали 11 человек за получение взяток в составе организованной группы. Также они подозреваются в посредничестве при даче взяток. Задержания происходили с силовой помощью подразделения Росгвардии региона. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области.

«Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области задержаны одиннадцать человек. <…> Они подозреваются в получении взяток в составе организованной группы», — говорится в посте в telegram-канале ведомства. Также они подозреваются в посредничестве при даче взяток.

Один из задержанных является консультантом отдела при министерстве инвестиций и промышленности Московской области, а еще двое — консультантами отдела при министерстве социального развития Московской области. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Москве и Московской области и ГУ МВД России по Московской области. Задержания происходили с помощью регионального подразделения Росгвардии.

Ранее в Москве заключили под стражу заместителя директора Авиационно-спасательной компании МЧС Артема Матвеева. Его обвиняют в получении крупной взятки. Матвееву грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Также ему могут предъявить штраф в семидесятикратном размере от взятки.

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Следователи Московской области задержали 11 человек за получение взяток в составе организованной группы. Также они подозреваются в посредничестве при даче взяток. Задержания происходили с силовой помощью подразделения Росгвардии региона. Об этом сообщает ГСУ СК России по Московской области. «Следователем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области задержаны одиннадцать человек. <…> Они подозреваются в получении взяток в составе организованной группы», — говорится в посте в telegram-канале ведомства. Также они подозреваются в посредничестве при даче взяток. Один из задержанных является консультантом отдела при министерстве инвестиций и промышленности Московской области, а еще двое — консультантами отдела при министерстве социального развития Московской области. Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Москве и Московской области и ГУ МВД России по Московской области. Задержания происходили с помощью регионального подразделения Росгвардии. Ранее в Москве заключили под стражу заместителя директора Авиационно-спасательной компании МЧС Артема Матвеева. Его обвиняют в получении крупной взятки. Матвееву грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Также ему могут предъявить штраф в семидесятикратном размере от взятки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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