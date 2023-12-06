В Москве арестовали замдиректора компании МЧС по подозрению во взятке

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В суде не раскрывают подробности уголовного дела Фото:

Басманный суд Москвы заключил под стражу заместителя директора Авиационно-спасательной компании МЧС Артема Матвеева. По информации пресс-службы суда, его обвиняют в получении крупной взятки.

«Басманный суд Москвы арестовал заместителя директора Авиационно-спасательной компании МЧС Артема Матвеева по обвинению в получении крупной взятки», — передает ТАСС информацию из суда. Матвееву грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, а также возможен штраф в семидесятикратном размере взятки. Подробности уголовного дела в суде не раскрываются.

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Басманный суд Москвы заключил под стражу заместителя директора Авиационно-спасательной компании МЧС Артема Матвеева. По информации пресс-службы суда, его обвиняют в получении крупной взятки. «Басманный суд Москвы арестовал заместителя директора Авиационно-спасательной компании МЧС Артема Матвеева по обвинению в получении крупной взятки», — передает ТАСС информацию из суда. Матвееву грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, а также возможен штраф в семидесятикратном размере взятки. Подробности уголовного дела в суде не раскрываются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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