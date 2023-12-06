В Москве арестовали замдиректора компании МЧС по подозрению во взятке

В суде не раскрывают подробности уголовного дела
Басманный суд Москвы заключил под стражу заместителя директора Авиационно-спасательной компании МЧС Артема Матвеева. По информации пресс-службы суда, его обвиняют в получении крупной взятки.
«Басманный суд Москвы арестовал заместителя директора Авиационно-спасательной компании МЧС Артема Матвеева по обвинению в получении крупной взятки», — передает ТАСС информацию из суда. Матвееву грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, а также возможен штраф в семидесятикратном размере взятки. Подробности уголовного дела в суде не раскрываются.
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