В Москве арестовали замдиректора компании МЧС по подозрению во взятке

06 декабря 2023 в 23:20 Размер текста - 17 +

В суде не раскрывают подробности уголовного дела Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Басманный суд Москвы заключил под стражу заместителя директора Авиационно-спасательной компании МЧС Артема Матвеева. По информации пресс-службы суда, его обвиняют в получении крупной взятки. «Басманный суд Москвы арестовал заместителя директора Авиационно-спасательной компании МЧС Артема Матвеева по обвинению в получении крупной взятки», — передает ТАСС информацию из суда. Матвееву грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, а также возможен штраф в семидесятикратном размере взятки. Подробности уголовного дела в суде не раскрываются.

Басманный суд Москвы заключил под стражу заместителя директора Авиационно-спасательной компании МЧС Артема Матвеева. По информации пресс-службы суда, его обвиняют в получении крупной взятки. «Басманный суд Москвы арестовал заместителя директора Авиационно-спасательной компании МЧС Артема Матвеева по обвинению в получении крупной взятки», — передает ТАСС информацию из суда. Матвееву грозит от 8 до 15 лет лишения свободы, а также возможен штраф в семидесятикратном размере взятки. Подробности уголовного дела в суде не раскрываются.