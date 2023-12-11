Заключенный из Дагестана судится за свой перевод в пермскую колонию

11 декабря 2023 в 20:50 Размер текста - 17 +

Заключенный хочет перевестись из колонии особого режима в колонию строго режима Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель Дагестана, отбывающий наказание в колонии, подал иск в суд, чтобы его перевели в Ныробскую колонию на севере Пермского края. Сейчас заключенный отбывает наказание в колонии особого режима и добивается своего перевода в учреждение строго режима, сообщается в решении на сайте Пермского краевого суда. «В апелляционной жалобе осужденный Ильясов находит постановление суда незаконным и необоснованным, просит ходатайство о переводе его для дальнейшего отбывания наказания в исправительную колонию строгого режима удовлетворить. В возражениях и. о. прокурора Ныробской прокуратуры считает постановление законным и обоснованным, не находя оснований для удовлетворения апелляционной жалобы», — говорится в решении. Ранее осужденный подавал иск в Чердынский районный суд о переводе в другую колонию, где ему было отказано. Тогда он подал апелляцию в краевой суд, но также не смог добиться своего. Житель Дагестана был осужден по статье о производстве, хранении и сбыте ценных бумаг и денег и приговорен к 8,5 годам лишения свободы в колонии особого режима. В смягчении наказания и переводе в другую колонию ему отказали из-за неоднократного нарушения режима.

Житель Дагестана, отбывающий наказание в колонии, подал иск в суд, чтобы его перевели в Ныробскую колонию на севере Пермского края. Сейчас заключенный отбывает наказание в колонии особого режима и добивается своего перевода в учреждение строго режима, сообщается в решении на сайте Пермского краевого суда. «В апелляционной жалобе осужденный Ильясов находит постановление суда незаконным и необоснованным, просит ходатайство о переводе его для дальнейшего отбывания наказания в исправительную колонию строгого режима удовлетворить. В возражениях и. о. прокурора Ныробской прокуратуры считает постановление законным и обоснованным, не находя оснований для удовлетворения апелляционной жалобы», — говорится в решении. Ранее осужденный подавал иск в Чердынский районный суд о переводе в другую колонию, где ему было отказано. Тогда он подал апелляцию в краевой суд, но также не смог добиться своего. Житель Дагестана был осужден по статье о производстве, хранении и сбыте ценных бумаг и денег и приговорен к 8,5 годам лишения свободы в колонии особого режима. В смягчении наказания и переводе в другую колонию ему отказали из-за неоднократного нарушения режима.