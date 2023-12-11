Заключенный из Дагестана судится за свой перевод в пермскую колонию

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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, сизо, колючая проволока, заключенные, арест, колония, тюрьма, исправительная колония, ИК, преступник, место заключения, следственный изолятор, преступность, криминал
Заключенный хочет перевестись из колонии особого режима в колонию строго режима Фото:

Житель Дагестана, отбывающий наказание в колонии, подал иск в суд, чтобы его перевели в Ныробскую колонию на севере Пермского края. Сейчас заключенный отбывает наказание в колонии особого режима и добивается своего перевода в учреждение строго режима, сообщается в решении на сайте Пермского краевого суда.

«В апелляционной жалобе осужденный Ильясов находит постановление суда незаконным и необоснованным, просит ходатайство о переводе его для дальнейшего отбывания наказания в исправительную колонию строгого режима удовлетворить. В возражениях и. о. прокурора Ныробской прокуратуры считает постановление законным и обоснованным, не находя оснований для удовлетворения апелляционной жалобы», — говорится в решении.

Ранее осужденный подавал иск в Чердынский районный суд о переводе в другую колонию, где ему было отказано. Тогда он подал апелляцию в краевой суд, но также не смог добиться своего. Житель Дагестана был осужден по статье о производстве, хранении и сбыте ценных бумаг и денег и приговорен к 8,5 годам лишения свободы в колонии особого режима. В смягчении наказания и переводе в другую колонию ему отказали из-за неоднократного нарушения режима.

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Житель Дагестана, отбывающий наказание в колонии, подал иск в суд, чтобы его перевели в Ныробскую колонию на севере Пермского края. Сейчас заключенный отбывает наказание в колонии особого режима и добивается своего перевода в учреждение строго режима, сообщается в решении на сайте Пермского краевого суда. «В апелляционной жалобе осужденный Ильясов находит постановление суда незаконным и необоснованным, просит ходатайство о переводе его для дальнейшего отбывания наказания в исправительную колонию строгого режима удовлетворить. В возражениях и. о. прокурора Ныробской прокуратуры считает постановление законным и обоснованным, не находя оснований для удовлетворения апелляционной жалобы», — говорится в решении. Ранее осужденный подавал иск в Чердынский районный суд о переводе в другую колонию, где ему было отказано. Тогда он подал апелляцию в краевой суд, но также не смог добиться своего. Житель Дагестана был осужден по статье о производстве, хранении и сбыте ценных бумаг и денег и приговорен к 8,5 годам лишения свободы в колонии особого режима. В смягчении наказания и переводе в другую колонию ему отказали из-за неоднократного нарушения режима.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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